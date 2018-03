Mit Klappmesser zugestochen - zurück bleibt mehr als eine Narbe

Wenn es dunkel ist, hat Christian S. (Name von der Redaktion geändert) immer noch ein ungutes Gefühl. Bekommt Gänsehaut, wenn er nachts allein unterwegs ist. Was ihm vor einem Jahr, am 23. März 2013, passiert ist, kann er immer noch nicht nachvollziehen, immer noch nicht begreifen. "Es war so willkürlich, es gab keinen Streit, kein gar nichts", sagt der 32-Jährige.



Schlagartig wurde er in jener Nacht zum Opfer. Schlagartig war er in Lebensgefahr. Ein 17-Jähriger stach ihm mit einem Klappmesser in seinen Unterleib. Fünf Zentimeter tief. Ohne Vorwarnung. Ohne Motiv. Was geblieben ist, ist nicht nur eine Narbe. "Vor allem am Anfang hat es mir psychisch zu schaffen gemacht. Ich bin dem Tod von der Schippe gesprungen", sagt er heute.



Unvermittelte Attacke

Es war kurz nach 23 Uhr, als Christian S. sich auf seinem Fahrrad auf den Nachhauseweg machte. Er hatte die Spätschicht bei Schaeffler. In Höchstadt-Süd, kurz vor seinem Elternhaus, sperrte ihm ein Jugendlicher plötzlich den Weg ab. Christian S. musste ausweichen. Als der Unbekannte es ein zweites Mal versuchte, wollte er sich das nicht gefallen lassen und stieg vom Rad ab. Im Hintergrund standen zwei Jugendliche, die sich am Geschehen allerdings nicht beteiligten.



Christian S. stand dem 17-Jährigen nun direkt gegenüber, als er auf einmal einen Schlag in seinen Unterleib spürte. "Ich hab' ihn weggeschubst und dabei das Messer in seiner Hand gesehen. Da wollte ich nur noch weg", erinnert sich Christian S.. Und das tat er auch. Er setzte sich auf sein Fahrrad, fuhr so schnell er konnte los und flüchtete nach Hause. Erst während der Fahrt merkte er, dass etwas nicht stimmte. Der Schlag war in Wirklichkeit ein Messerstich: "Ich spürte, dass der Wind so komisch wehte an dieser Stelle. Ganz anders."



Bis zu seinen Eltern schaffte er es noch. Schmerzen spürte er erst später. "Ich war völlig unter Schock", sagt er. Dann ging alles ganz schnell. Sein Vater brachte ihn ins Krankenhaus in Höchstadt, wo er sofort notoperiert wurde. "Ich hab' Glück gehabt. Ein Zentimeter weiter links und er hätte die Hauptschlagader erwischt", erinnert sich Christian S. und bekommt immer wieder Gänsehaut, als er davon erzählt. "Glauben Sie an Gott?" fragte ihn Chefarzt Holger Herzing nach der OP. Christian S. bejahte, ohne zu überlegen.



"Jede Straftat ist für das Opfer ein schwerer Eingriff in den Lauf des Lebens", sagt Elke Yassin-Radowsky, Leiterin des Weißen Rings in Erlangen-Höchstadt und Erlangen. Dort wurden letztes Jahr 126 Kriminalitätsopfer auf ihrem schweren Weg begleitet. Christian S. musste eine Woche im Krankenhaus bleiben, war danach noch weitere sechs Wochen krankgeschrieben.



Der 17-jährige Täter wurde gleich am darauffolgenden Tag der Messerattacke von der Höchstadter Polizei festgenommen. Der Jugendliche gestand die Tat. "Er sagte aus, dass sie sich eigentlich mit anderen zum Schlägern treffen wollten. Die kamen aber nicht, da waren sie eben heiß", erinnert sich Christian S.. Die Tatwaffe hatte der junge Täter nach eigenen Angaben weggeworfen. Unter Hochdruck suchte damals eine Tauchergruppe aus Nürnberg das Messer in der Aisch - vergeblich.



Zweieinhalb Jahre Haft

Die Mordkommission der Kripo Erlangen übernahm die weiteren Ermittlungen. Haftbefehl wurde zunächst wegen des Verdachts des versuchten Totschlags erlassen. Der Staatsanwalt stufte die Anklage auf schwere Körperverletzung zurück: "Er hat nur einmal zugestochen, und ich konnte noch mit dem Fahrrad fahren, so hieß es damals in der Begründung", kann Christian S. heute noch nicht diese Entscheidung nachvollziehen. Die Konsequenz: Vor Gericht konnte er nur als Zeuge auftreten, nicht als Nebenkläger.



Der 17-Jährige kam nicht mit einer Bewährungsstrafe davon, wurde zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. "Nach der Gerichtsverhandlung hat er mir einen Brief geschrieben, sich entschuldigt. Darauf hab ich aber nicht reagiert", sagt Christian S.. Der Verurteilte ging in Berufung. Erst im Gerichtssaal der zweiten Verhandlung im Januar erfuhr er, dass er das Urteil doch annimmt. "Ich musste mir extra frei nehmen."



Auch heute, ein Jahr nach der Tat, hat Christian S. kein Bedürfnis, mit ihm zu sprechen. Er klagt zur Zeit auf 5000 Euro Schmerzensgeld. Körperlich ist zwar alles gut und schnell verheilt - obwohl die Narbe sich immer wieder bemerkbar macht und zieht, sobald er etwas Schweres hebt. Seelisch braucht Christian aber noch Hilfe. Er besucht nach wie vor eine Psychologin. Alle zwei bis drei Wochen. "Das hilft mir. Das Ganze hat schon an mir geknabbert."