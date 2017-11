Metallkunst schmückt den Kreisel am Adelsdorfer Ortseingang

"Wir müssen unsere Ortseinfahrt stilvoller und freundlicher gestalten und hierzu auch die Bürger mit einbeziehen", hatte Gemeinderat Günter Münch (FW) bereits in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung am 19. Februar 2014 erklärt. Im Vorfeld waren acht Vorschläge abgegeben worden, und in dieser Sitzung fiel die Entscheidung, welcher von den vorgestellten Vorschlägen den Zuschlag bekommt.

Der Kunstverein Adelsdorf machte das Rennen mit seiner Idee: Im Zentrum stehen neun verschieden hohe Metallsäulen (damals noch Granitsäulen) - Symbole für die Ortsteile. Außen sieht man drei gleich große Metallplanken, aus denen stilisierte Figuren herausgelasert wurden - wie eine Mutter beim Einkaufen, Kinder mit der Schultasche, alte Menschen - eben Menschen, die in Adelsdorf leben.



15 000 Euro Spenden

Weiter ging es damals mit einer öffentlichen Ausschreibung. Den meisten Firmen war jedoch der Arbeitsaufwand zu hoch und deshalb ging der Auftrag an die Metallwerkstätten der Laufer Mühle. Seinerzeit belief sich der Kostenvoranschlag auf 24 000 Euro. 15 000 Euro waren an Spenden hereingekommen und so blieb für den Bauhof der Gemeinde ein Betrag von 9000 Euro übrig. Vor einigen Tagen wurde der Hügel im Kreisel abgetragen, und am Montagvormittag gingen Bauhofarbeiter und Metaller der Laufer Mühle ans Werk. Um die Mittagszeit stand das imposante Kunstwerk.

"Bis auf die Grünarbeiten ist jetzt alles erledigt", so Günter Münch, Metallbaumeister und Geschäftsleiter der Laufer Mühle. Im Frühjahr werde der Rest dann erledigt. Auch hier ist wieder der Kunstverein aktiv, denn er bringt ein passendes Gestaltungskonzept hierfür ein.

Begeisterte Autofahrer umrundeten am Montag den Kreisel. "Hoffentlich passiert kein Unfall vor lauter Schauen und Bewundern", meinte ein Autofahrer.