Mehr als erwartet: Schaeffler freut sich über 14 Milliarden Euro Umsatz

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat 2017 stärker an Umsatz zugelegt als erwartet. Der Familienkonzern mit Hauptsitz in Herzogenaurach habe diesen im vergangenen Jahr um 5,9 Prozent auf 14 Milliarden Euro erhöht, wie das Unternehmen selbst berichtet. Der Konzern habe damit seine Wachstumsprognose von vier bis fünf Prozent deutlich übertroffen.Zu der Entwicklung habe sowohl das wichtige Autogeschäft des Wälzlagerherstellers als auch dessen Industriesparte beigetragen. Während der Umsatz der Autosparte um 5,9 Prozent auf 10,9 Milliarden Euro zunahm, erwirtschafte das Unternehmen mit Großlagern 2017 rund 3,1 Milliarden Euro - rund 5,6 Prozent mehr als 2016. Die endgültigen Zahlen mit Angaben zum Gewinn will der Konzern am 7. März veröffentlichen.Schaeffler-Vorstandschef Klaus Rosenfeld sagte, das Unternehmen gehe davon aus, dass sich die positive Umsatzentwicklung auch 2018 fortsetze. Allein im vierten Quartal sei der Umsatz um rund 8,5 Prozent auf rund 3,5 Milliarden Euro gestiegen.