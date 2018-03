Mehr als 40 Aussteller bei der Stadtmesse

Bürgermeister German Hacker hofft am kommenden Samstag "auf eine gute Energieeinstrahlung" respektive Sonnenschein und angenehmere Temperaturen als zurzeit. Dies sei wünschenswert, wenn die inzwischen 15. Stadtmesse "Bauen, Wohnen, Renovieren" über die Bühne geht.



Von 9 bis 14 Uhr stehen in der Herzogenauracher Innenstadt wieder die Themen Bauen, Wohnen und Renovieren im Mittelpunkt. "Wer sich kompetent über Modernisieren und Energiesparen informieren möchte, ist auf der Herzogenauracher Stadtmesse genau richtig", heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Organisiert wird die Messe durch das Amt für Stadtmarketing und Kultur.



Energiesparen

Über 40 lokale und regionale Fachbetriebe präsentieren demnach eine vielfältige und innovative Produktpalette. Diese erstreckt sich laut Pressemitteilung "von moderner Heiztechnik, Sonnenschutz, Fenstern, Türen, Balkonen sowie Maler- und Dachdeckerarbeiten bis hin zu Schreinerarbeiten."

Präsentiert werden auch individuelle Lösungen für die Innenraum- und Gartengestaltung.



Umfangreiche Beratungsangebote über Baufinanzierung, öffentliche Fördermittel und Versicherungen runden das Programm ab. Begleitend zur Messe werden außerdem kostenlose Fachvorträge angeboten. Zentrales Thema ist "Energiesparen", aber auch das Thema "Wohnen" wird mit Fachvorträgen beleuchtet.



Im Vortragsraum der Sparkasse wird neben Vorträgen zu neuer Heiztechnik und eigener Stromerzeugung und -speicherung auch ein Vortrag zum Thema Förderungen bei Neubau und Sanierung von Seiten des Staates, des Freistaates Bayern und der Stadt Herzogenaurach angeboten. Dabei wird auch das städtische Förderprogramm zur CO2-Minderung vorgestellt, das neben hocheffizienten Neubauten, Sanierungen (z.B. Dämmung, Fenstertausch, Heizungsumstellungen auf erneuerbare Energie), die Errichtung und Erweiterung von Solarthermieanlagen, Strom- und Energieberatung sowie die nachträgliche Dachbegrünung auf Wohn- und Nebengebäuden (z.B. Garagen) bezuschusst. Weitere zwei Vorträge in der VHS in der Badgasse 4 widmen sich der Wohngesundheit. Hierbei werden die Ursachen von Schimmel sowie die Trinkwassersauberkeit beleuchtet.



Kinderprogramm

Für Kinder gibt es ein spannendes Programm auf dem Marktplatz: das Baumobil. Ob das Erschaffen phantasievoller Bauwerke, Basteln von Kreiseln in der Kreiselwerkstatt oder das Bauen einer Kugelbahn, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Eine Osternestsuche rundet das bunte Programm für Kinder ab. Die selbst gebastelten Osternester können im Vorfeld der Stadtmesse wie gewohnt in der Tourist Info abgegeben werden. Annahme ist noch bis zum morgigen Donnerstag um 18 Uhr zu den Öffnungszeiten der Tourist-Info.



Räumlich an der Grenze

Wie Bürgermeister German Hacker (SPD) und Andrea Pöltl vom Kulturamt beim Pressegespräch feststellten, stoße man angesichts der Fülle der Interessenten inzwischen auf Grenzen. Man habe manch zusätzlichen Anfragen ablehnen müssen, weil man die Ausstellungsfläche nicht ausdehnen wolle.



Wenn der neue Schlosshof in ein paar Jahren fertig ist, dann könne man da auch mit großen Fahrzeugen einfahren. Dann kann eventuell darüber nachgedacht werden, diese Fläche noch zusätzlich zu nutzen. Aber das ist Zukunftsmusik.