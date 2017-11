Wie oft wohl sind Beethovens Klavierkonzert Nr. 3 oder die 4. Symphonie von Brahms weltweit bereits aufgeführt worden? Die Zahl dürfte in die Millionen gehen. Dazu kom-men ungezählte Aufnahmen dieser beiden Mega-Hits der Klassik. Die Anziehungskraft dieser beiden Werke hat nicht im Mindesten nachgelassen.

Woran liegt das? Zum einen natürlich an der Musik selbst. Zum anderen aber auch an den Interpreten, die es immer wieder schaffen, solch große musikalische Geschichten neu zu erzählen.

Beim Konzert des Gemeinnütziger Theater- und Konzertverein Erlangen e.V. (gVe) heute Abend in der Heinrich-Lades-Halle tritt mit Herbert Schuch ein Pianist auf, der zu den absoluten Beethoven-Spezialisten gerechnet wird, seit er für die Einspielung eben jenes 3. Klavierkonzerts mit dem Echo Klassik Preis ausgezeichnet wurde. Josep Caballé-Domenech leitet die Staatskapelle Halle, die seit ihrer Fusion mit dem Opernorchester Halle häufiger Gast in großen Konzertsälen ist.

Zu diesem Konzert findet um 19.15 Uhr eine für Besucher kostenlose Einführung. Los geht es dann um 20 Uhr.







Kartenverkauf: Karten sind erhältlich im Internet unter www.reservix.de, bei sämtlichen Erlanger Vorver-kaufsstellen und an der Abendkasse.



Ermäßigung: Schüler und Studenten erhalten 50 Prozent Ermäßigung.



Infos: Telefon 09131/86 22 52 und unter www.gVe.de