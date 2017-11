Mann in Erlangen pöbelt Passanten an und greift Polizisten an - Pfefferspray-Einsatz

Tätliche Auseinandersetzung vor Erlanger Disco



Kurz nach 21 Uhr hielt sich im Bereich der Erlangen Arcaden ein 24-Jähriger auf, der immer wieder Passanten anpöbelte. Eine Streife der Polizei stellte fest, dass der 24-Jährige stark alkoholisiert war. Um Straftaten zu verhindern, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Das passte dem Pöbler überhaupt nicht.Nachdem ihm die Gewahrsamnahme erklärt wurde, rastete der Mann komplett aus, schmiss seine eigenen Gegenstände herum und mit voller Wucht auf den Boden. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde er zunächst zu Boden gebracht und sollte schließlich fixiert werden. Hierbei setzte er sich jedoch massiv zur Wehr. Er griff die eingesetzten Beamten an, wobei es ihm gelang, einen der Beamten umzustoßen. Als der Aggressor dem Polizisten ins Gesicht schlagen wollte, setzte dieser zu seiner Verteidigung Pfefferspray ein. Schließlich gelang es, den jungen Mann zu fesseln.Einer der beiden Beamten wurde an der Hand verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Der 24-Jährige wurde aufgrund seines Alkoholkonsums und seines Gesundheitszustandes in die Klinik gebracht. Er wurde jedoch nur leicht verletzt. Durch die Rangelei am Boden erlitt er Schürfwunden und durch den Einsatz des Pfeffersprays eine Augenreizung. Er wird wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung angezeigt.In der Nacht zum Sonntag kam es zudem vor einer Diskothek in der Erlanger Innenstadt zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Nachdem ein Gast aufgrund seines alkoholisierten Zustandes am Eingang abgewiesen wurde, ging dieser auf einen Mitarbeiter der Diskothek los. Hierbei stürzte dieser zu Boden. In diese Auseinandersetzung griffen zwei weitere Sicherheitsdienstmitarbeiter ein. Diese konnten den Gast jedoch nicht beruhigen und er ging erneut auf den ersten Mitarbeiter los. Dieser wusste sich nicht anders zu helfen und setzte zu seiner Verteidigung ein Tierabwehrspray ein.Eine ärztliche Versorgung wurde von allen Beteiligten abgelehnt. Es wurden Ermittlungen gegen die Beteiligten wegen Körperverletzung eingeleitet.