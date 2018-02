Maba-Standort Demantsfürth wächst

Die Martin Bauer Group ist eine weltweit agierende Firma. Ob in Australien, Afrika, Asien oder Europa. Überall hat der Weltkonzern mittlerweile Standorte. Nun erweitert die Firma mit Hauptsitz in Vestenbergsgreuth, die Pflanzenextrakte und Tees herstellt, aber nicht etwa in einer der großen Metropolen der Welt, sondern in Demantsfürth nahe Uehlfeld.

Dort soll eine neue Logistikhalle entstehen, außerdem werden die Außenanlagen der bestehenden Hallen erweitert. Die Firma erhofft sich durch die Erweiterung vor allem eine Optimierung ihrer Prozesse, heißt es auf Anfrage des FT.

Auf rund 2700 Quadratmetern soll die neue Halle ab Mitte 2018 entstehen. Der Gemeinderat Uehlfeld hat dazu mit einer Gegenstimme seine Einwilligung erteilt. Doch das geplante Vorhaben ist nicht günstig. Die Baukosten betragen "mehrere Millionen Euro im einstelligen Bereich", so die Martin Bauer Group.

"Demantsfürth ist schon seit langem unser Standort und eine Erweiterung ist hier sinnvoll, da dort noch Flächen vorhanden sind, zudem ist die Verkehrsanbindung sehr gut", erklärt eine Sprecherin der Martin Bauer Group das Bauvorhaben in dem kleinen Ort. Auch eine neue Einfahrt und eine Pforte sollen entstehen. Im Inneren des Gebäudes möchte die Firma außerdem Sozialräume installieren. Insgesamt 60 Mitarbeiter sollen sich hier verpflegen können.

Durch den Neubau entstehen laut Angaben des Konzerns zehn bis 15 neue Arbeitsplätze. Einen Teeverkauf wird es in Demantsfürth deswegen zwar nicht geben, Uehlfelds Dritter Bürgermeister Gerhard Bärthlein (Bürgerblock) geht aber trotzdem davon aus, dass die Vorhaben des 1930 gegründeten Unternehmens mit diesem Neubau nicht beendet sind. Es seien noch genügend Flächen vorhanden, um weiter zu bauen.