Lonnerstadter Kita hat ein Platzproblem

Im Juli 2017 sollte der Ausbau des Breitbandnetzes in Lonnerstadt eigentlich abgeschlossen sein. Aktuell sind zwar alle Leitungen erfolgreich verlegt, angeschlossen sind sie hingegen noch nicht. Schon im Herbst 2015 hatte man den Vertrag zum Ausbau unterzeichnet, wie Gerrit Hoppe am Montagabend auf der Bürgerversammlung im Gasthaus "Zur Sonne" erklärte. Er ist der Breitband-Beauftragte der Gemeinde und musste sich in den vergangenen Wochen oft Beschwerden anhören. "Wir haben da gerade noch große Probleme", erklärte er den Bürgern. Er bittet aber darum, diese in den Anfangsmonaten noch zu entschuldigen. Ende dieses Jahres soll das 111 000-Euro-Projekt dann abgeschlossen sein.

Relativ am Anfang steht hingegen das Projekt Kindergarten in Lonnerstadt. Dieser wird aktuell noch von der Gemeinde und der Kirche gemeinsam getragen. Im Sommer hatte das Landratsamt den Bedarf an neuen Plätzen bestätigt. Es müsse für insgesamt 111 Kinder ein Platz zur Verfügung stehen. Laut Landratsamt sollen drei Regelgruppen für je 25 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren entstehen. Zudem soll Platz für drei Krippengruppen für unter Dreijährige gemacht werden.

Aktuell kommt der Kindergarten mit einer Notkrippengruppe auf 73 Plätze. "Die Nachfrage nach Kindergartenplätzen ist innerhalb kurzer Zeit stark angestiegen", erklärt Pfarrer Andreas Sauer. Deshalb zieht man eine Erweiterung und Sanierung des bestehenden Kindergartens in Betracht.

Die Kosten hierfür würden 3,5 Millionen Euro betragen, wenngleich nicht alles bezuschusst werden würde. Der Unterschied zu einem Neubau würde somit laut der Architekten lediglich 100 000 Euro betragen. Um Vor- und Nachteile abzuwägen hat man ein externes Büro beauftragt, um eine Machbarkeitsstudie darüber durchzuführen, welche Lösung am besten ist.

Neben kommunalen und staatlichen Zuschüssen würde es auch einen kirchlichen geben. Die Landeskirche zahlt allerdings nur ein Drittel, die restlichen zwei Drittel vom Anteil der Kirche müsste die Kirchengemeinde vor Ort selbst stemmen. "Dann müssten wir passen", stellt Pfarrer Sauer fest. Auch eine Umschreibung auf die Gemeinde Lonnerstadt steht zur Debatte. Im Herbst 2018 sollen dann aber die Ausschreibungen beginnen.

Insgesamt kann Lonnerstadt recht positiv auf das vergangene Jahr zurückblicken. Eine Steigerung der Einwohnerzahl auf 2090 Bürger und 16 Geburten in 2017 freuen Bürgermeister Stefan Himpel (FW), der die Versammlung am Montag leitete. 66,1 Prozent der Bevölkerung sind zwischen 18 und 65 Jahre alt, 16,2 Prozent sind über 65. 17,7 Prozent der Bevölkerung sind jünger als 18 Jahre.

Im Hinblick auf das Wachstum der Gemeinde soll auch das Gewerbegebiet ausgeweitet werden. Aktuell ist die Fläche Edelgraben 2 zwar noch in privater Hand, Himpel möchte diese aber zeitnah als Gewerbegebiet ausweisen. Das Gebiet Edelgraben 1 soll dafür verkleinert werden.