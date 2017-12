Lonnerstadt bekommt neue Jugendpflegerin

Sieben Jahre lang war Jugendpflegerin Jasmin Siegfried in Lonnerstadt tätig, um im gemeinsamen kirchlichen und gemeindlichen Auftrag Jugendliche zu betreuen. Sie unterstützte das gemeindliche Ferienprogramm bei der Ferienbetreuung und führte Jugendfreizeiten im Sommer durch. Vor allem aber leitete sie den Jugendtreff, der sich zuletzt im "Storchennest" neben der Kirche ansiedelte. Das Gebäude wird zwar weiterhin in seiner Funktion als Begegnungsstätte für Jugendliche erhalten bleiben, ab dem neuen Jahr allerdings unter neuer Leitung. Jasmin Siegfried wird ab dem 1. Januar 2018 für den Landkreis Erlangen-Höchstadt tätig sein. Dann wird Verena Hoppe das Amt der Jugendpflegerin übernehmen.

Der Kooperationsvertrag der Gemeinde Lonnerstadt mit der ortsansässigen Kirche wird demnach zum Jahresende aufgelöst. Der Markt Lonnerstadt darf aber weiterhin das Gebäude gegen Betriebskostenerstattung an die Kirchengemeinde nutzen, wie am Montagabend im Gemeinderat beschlossen wurde.

Einige von den Jugendlichen, die das "Storchennest" nutzen, gehen auch in die Ritter-von-Spix-Mittelschule Höchstadt. Sie bietet aktuell 69 Heranwachsenden aus Lonnerstadt einen Platz zum Lernen. "69 Schüler in Höchstadt sind top untergebracht", erklärte Bürgermeister Stefan Himpel (FW). Demnach sei die Schule mit modernster Technik und guten Sportmöglichkeiten ausgestattet. Himpel weiter: "So etwas könnten wir in Lonnerstadt gar nicht stemmen". Deshalb wird der Vertrag mit dem Mittelschulverbund Ende Januar vom Schulverband Lonnerstadt-Weisachgrund erneut unterzeichnet.

Auch der Friedhof war Thema am Montagabend. Schon bei der Bürgerversammlung vergangene Woche war angemerkt worden, dass Wege in sehr schlechtem Zustand und kaum begehbar seien. Das möchte man jetzt ändern. Zudem möchte man in Zukunft auch Baumbestattungen anbieten. Diese Art der Bestattung ist vor allem anonym. Trotzdem muss klar sein, an welchem Ort der Verstorbene liegt. Da die Pläne des Friedhofes mit dem tatsächlichen Bau laut Landschaftsarchitekt Frieder Müller-Maatsch aber nicht übereinstimmen, gestaltet sich das schwierig.