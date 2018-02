Lkw-Wendemanöver führt bei Eckental zum Crash

Ein gewagtes Wendemanöver endete am Freitag, um 13.20 Uhr, in einem Unfall. Wie die Polizei mitteilt, war ein Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf der Bundesstraße von Nürnberg in Richtung Eckental unterwegs. Er entschied sich dann jedoch wohl umdrehen zu wollen und lenkte seinen Lkw mit Meißener Kennung nach links.



Auf dem vierspurig ausgebauten Streckenabschnitt war gerade ein Fahrer eines Mercedes mit Nürnberger Kennzeichen am Überholen. Er versuchte noch nach links auszuweichen, touchierte den Laster jedoch noch an der Front und blieb demoliert auf der Gegenfahrbahn stehen.



Nach Angaben der Polizei wurden die beiden Insassen des Pkw leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 10.000 Euro. Der Lkw-Fahrer wollte sich nicht näher zu dem verkehrswidrigen Wendemanöver äußern, so die Polizei.



Die Freiwillige Feuerwehr aus Heroldsberg übernahm vor dem Eintreffen der Polizei die Lenkung des Verkehrs und die Straßenreinigung.