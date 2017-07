Lkw-Ladung stürzt auf die Autobahn 73 bei Baiersdorf - Verkehrschaos

Auf der Autobahn 73 bei der Anschlusstelle Baiersdorf-Nord hat ein Lastwagen am Freitagnachmittag (21. Juli) seine Getränkeladung verloren. Laut BR-Verkehrsmelder sind deshalb derzeit 13 Kilometer Stau (Stand: 16.45 Uhr). Der Stau zieht sich vom Kreuz Fürth/ Erlangen in Richtung Bamberg.Ein Lkw-Fahrer war nach Polizeiangaben am Freitagnachmittag (21. Juli) zu schnell an der Anschlussstelle Baiersdorf-Nord (Landkreis Erlangen-Höchstadt) auf die Autobahn in Richtung Bamberg aufgefahren. Dies berichtet der Nachrichtensender "News 5". Dabei geriet die Ladung, bestehend aus PET- und Glasgetränke-Kästen, in Bewegung und stürzte auf den Standstreifen sowie die rechte Spur.Zunächst hatte der Unfallfahrer gemeinsam mit einem Kollegen versucht das Maleur selbstständig zu beseitigen. Doch dabei landeten nur noch mehr Kästen auf der Fahrbahn. Zudem verletzte sich der Mann an der Hand, als das das gesplitterte Glas beiseite schaffen wollte. Die Polizei forderte daher Unterstützung von der Feuerwehr an, die mit der Einheit Baiersdorf anrückte und nun beim Umladen der Kisten helfen soll. Derzeit ist die rechte Spur der Autobahn gesperrt. Der einsetzende Berufsverkehr staut sich bereits bis zum Kreuz Fürth/Erlangen zurück.