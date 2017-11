Langfinger in Uehlfelder Gasthäusern

Bei den Diebstählen erbeuteten die bislang unbekannten Diebe insgesamt knapp 1000 Euro Bargeld, teilt die Polizeiinspektion Neustadt mit. In einem Lokal an der Hauptstraße fielen einem Dieb in der Zeit zwischen Mittwoch, 22.30 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, neben dem Kassenbestand drei Geldbeutel bzw. -taschen in die Hände. Wie sich der Täter Zutritt verschafft hat, ist derzeit noch unklar. Der zweite Diebstahl wurde in der Zeit zwischen Samstag, 22.30 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, in einem Lokal an der Burghaslacher Straße begangen und erst jetzt bei der Polizei Neustadt angezeigt. Hier waren ein Sparschwein und die Trinkgeldkasse Ziel des Langfingers. In diesem Fall gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass im Tatzeitraum eine der Zugangstüren zum Anwesen nicht versperrt gewesen ist. Aufbruchspuren konnten in beiden Fällen nicht gesichert werden. Die Ordnungshüter hoffen nun auf Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Darüber hinaus bitten sie darum, dass sie eine Mitteilung erhalten, wenn im Ort in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Inspektion Neustadt unter der Rufnummer 09161/88530 entgegen.