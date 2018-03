Landkreis Erlangen: Hunderte Meter Kabel von Baustelle geklaut - Polizei sucht Zeugen

Im Zeitraum seit letztem Dienstag (27.02.-07.03.2018) entwendeten Unbekannte mehrere Kabeltrommeln von einer Baustelle in Baiersdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt). Die Kriminalpolizei Erlangen sucht Zeugen.Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die unbekannten Täter zwischen 14:00 Uhr (Di, 27.02.) und 12.00 Uhr (Mi, 07.03.) Zugang zu der Baustelle in der Industriestraße. Insgesamt transportierten die Diebe von dem Baugelände an der A73 drei Kabeltrommeln mit mehreren hundert Metern Kabel (unter anderem Fernmeldekabel) ab. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt bei etwa 20.000 Euro.Die Ermittler der Kriminalpolizei Erlangen gehen davon aus, dass der Abtransport der Kabeltrommeln nur mit einem Lkw mit Kranaufbau möglich war. Zeugen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.