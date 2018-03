Kröten kreuzen Straße ? nächtliche Straßensperrung

Die Kröten beginnen wieder zu wandern. Aus diesem Grund ist die Ortsverbindungsstraße zwischen Steudach und Neuses (Straße am Lobersberg) zwischen der Zufahrt zur BAB-Rastanlage und Nordumgehungsstraße Herzogenaurach von Dienstag, 6. März, bis voraussichtlich Montag, 16. April in der Zeit von 19:00 Uhr bis 6:00 Uhr für Fahrzeuge aller Art gesperrt. Witterungsbedingt kann die temporäre Sperrung an manchen Tagen entfallen.

Nach Angaben der Naturschutzgemeinschaft Erlangen e.V. überqueren während der Ablaichzeiten weit über 3.000 Amphibien die Ortsverbindungsstraße zwischen Steudach und Neuses. Bei allen Arten handelt es sich um besonders geschützte Tiere nach den Bestimmungen der Bundesartenschutzverordnung.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen