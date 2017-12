Krippenszenen statt Hasenställe

Zum sechsten Mal lädt der Kaninchenzuchtverein Hemhofen zusammen mit den Krippenfreunden Hemhofen und Umgebung an diesem Wochenende zu einer Krippenausstellung ins Vereinsheim der Kaninchenzüchter am Zweckerweiher in Hemhofen ein. Am heutigen Samstag eröffnet der Schirmherr, Hemhofens Bürgermeister Ludwig Nagel (CSU), um 13 Uhr die Ausstellung. Im weihnachtlich geschmückten Saal können Krippen der verschiedensten Bau- und Stilrichtungen, darunter eine Krippenlandschaft, sowie Krippenställe von alpenländisch bis orientalisch besichtigt werden.



Gerhard Laber von den Krippenfreunden und Adam Kittler erzählten beim Aufbau begeistert von ihren Krippen und dem oft langwierigen Aufstellen. Kittler braucht für den Aufbau seiner Krippenlandschaft, die 3,60 Meter in der Länge und 1,60 Meter in der Tiefe misst, gute drei Tage. Gesamt 160 Schafe grasen auf der Weide und 50 Lichtlein brennen und flackern. Ein Blick unter den Tisch zeigt ein geordnetes Kabelgewirr von 150 Meter Länge.



"Bei unserer JHV im Jahr 2003 hatten Stefan Reck und ich die Idee, doch eine Krippenausstellung zu machen", sagt Laber. "Das Heim war fertig und bot sich richtig dafür an", fährt er fort. Die Mitglieder waren begeistert.



Die erste Ausstellung fand noch 2003 statt. Viele Mitglieder hatten zu Hause wirklich sehenswerte schöne Krippen. 2005 folgte die nächste Ausstellun,g und dann ging man auf einen Dreijahresrhythmus über. "So eine Krippe aufzustellen, ist schon sehr aufwendig und langwierig.", meinte Kittler fachmännisch.



Dieses Jahr zeigen 25 Aussteller aus Hemhofen, Adelsdorf, Röttenbach, Höchstadt, Erlangen und Herzogenaurach gesamt 35 Krippen. "Und alles echte Handarbeit!", betont Laber stolz. Adam Kittler hat immer einfache Plastikfiguren gekauft und sie dann zu Hirten, Königen, Bäckern und Holzhackern umgebaut, angemalt und speziell angezogen.



Man sieht ihm den Stolz und auch die Freude an, mit der er seine Krippenlandschaft beschreibt. "Auch den Schubkarren hab ich selber angefertigt", fügt er an. Seine Krippe ist vor allem für die jungen Besucher garantiert ein Hingucker. Werden die Krippen hier nach dem Wochenende wieder abgebaut, geht es zu Hause gleich wieder an den Aufbau, denn am Heiligen Abend sollen sie alle unter oder neben dem Christbaum stehen. "Alles baue ich daheim aber nicht mehr auf", erklärt Kittler noch.



Hinter jeder Krippenausstellung steckt bei den Hoserern auch ein karitativr Zweck. Dieses Jahr werden die Kindertagesstätte "Hand in Hand" und der Waldkindergarten "Die Wurzelzwerge" mit den freiwilligen Spenden bedacht. Schon 2003 kamen 1200 Euro zusammen, damals ging das Geld an die Kinderkrebsstation in Erlangen.

Auch das leibliche Wohl der Besucher haben die Aussteller nicht vergessen. Es gibt Kaffee, Kuchen und Glühwein; am Sonntag bietet die Küche einen leckeren Mittagstisch an.



Der Verein nimmt diese Ausstellung auch zum Anlass, am Samstagabend in der Gaststube des Heims seine Mitglieder und Freunde zu einer Weihnachtsfeier einzuladen. Alle treffen sich um 19 Uhr zum gemütlichen Beisammensein.



Am heutigen Samstag ist die Ausstellung von 12.30 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr geöffnet.