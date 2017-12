Krippen- und Adventszauber locken nach Schlüsselfeld

Mit der Öffnung der großen Krippe am Schlüsselfelder Marktplatz mit der Verkündigungsszene, beginnt am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, um 14 Uhr, wieder die Krippenzeit.Die Krippenfreunde sorgen für Glühwein, Kinderpunsch, Kaffee und selbst gebackene Kuchen. Die Pferdefreunde bieten Bratwürste an. Den festlichen Teil der Veranstaltung bestimmen eine ökumenische Andacht, die Darbietung des Kindergartens St. Johannes sowie Musikbeiträge des Gesangvereins und der Musikkapelle von Geo Sturm. Natürlich kommt auch wieder der Nikolaus in der Kutsche, der die Kinder mit einer kleinen Überraschung (gestiftet von der Werbegemeinschaft) beschenkt.Die Ministranten der Pfarrei verkaufen Selbstgebasteltes und Mistelzweige. Kinder können sich mit adventlichen oder anderen Motiven das Gesicht schminken lassen.Am Wochenende des dritten Advent (16. und 17. Dezember) lädt die Stadt Schlüsselfeld zum "Adventszauber" (Weihnachtsmarkt) an der Marienkirche zugunsten der Bürgerstiftung Schlüsselfeld. Dieser findet am Samstag von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr statt.Viele Hinweise und Informationen zum Krippenweg, insbesondere zu den doch recht unterschiedlichen Öffnungszeiten, sind im Internet auf www.schluesselfeld.de/tourismus-freizeit/schluesselfeld-erleben/schluesselfelder-krippenweg/stationen zu finden.Für die Krippensaison wird die "Winterpause" der Marienkirche unterbrochen und dort zunächst die Verkündigungsszene mit der Josefswerkstatt gezeigt. Auch der Krippenraum im Vortor mit der Gräbners-Krippe öffnet pünktlich seine Pforten, außerhalb der Öffnungszeiten kann die beleuchtete Krippe durch ein Glasfenster in der Eingastür bewundert werden. Der Porzellan-Christbaum im Eingangsbereich des Rathauses neben der großen Landschaftskrippe wird in diesem Jahr mit Salz- und Pfefferstreuern aus der reichhaltigen Sammlung des Stadtmuseums zum Thema "Souvenirs, Souvenirs..." gestaltet.Ab Freitag, 15. Dezember, wird die Szene der "Herbergssuche" und ab Samstag, 23. Dezember, die "Geburt Jesu" gezeigt. Am Heiligen Abend, 24. Dezember, singt der Gesangverein Schlüsselfeld nach der Kindermette Weihnachtslieder an der Krippe.Die Sternsinger werden am Dreikönigstag, 6. Januar, der Pfarrei St. Johannes d. T. an der Krippe, in der dann die "Anbetung der Könige" dargestellt ist, ausgesandt und die letzte Darstellung "Flucht nach Ägypten" steht von Samstag, 13. bis Montag, 22. Januar. red