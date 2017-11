Kreiskrankenhaus macht bei Herztag in Höchstadt mit

Am Montag, 13. November, findet von 16 bis 21 Uhr in der Kulturfabrik in Höchstadt wieder der Höchstadter Herztag im Rahmen der bundesweiten Herzwochen statt. Interessierte können sich über Prävention, Diagnostik und Behandlung von Herz- und Kreislaufkrankheiten informieren.



Leben mit Herzschwäche

Auch das Kreiskrankenhaus St. Anna in Höchstadt stellt seine Expertise zur Verfügung. Um 18 Uhr sprechen Kardiologe Reinhard Döring und der Chefarzt der Herzchirurgie des Uniklinikums Erlangen, Michael Weyand, über Vorbeugung und Therapie von verschiedenen Herzkrankheiten.



Döring informiert über das Leben mit Herzschwäche, was der Arzt für seinen Patienten und was der Patient selbst für sich tun kann. Nach ihren Vorträgen beantworten beide Fragen aus dem Publikum. Wer seine Frage im direkten Gespräch stellen möchte, kann Döring anschließend am Stand des Kreiskrankenhauses besuchen.