Kreis Erlangen-Höchstadt: Stichflamme bei Fondue verletzt Frau schwer

Ein Fondue zum Silvesterabend endete für eine australische Besucherin in Großenseebach (Kreis Erlangen-Höchstadt) schwer verletzt im Krankenhaus.Nachdem das Feuer in der Brennschale erloschen war, wollte der Hausherr diese mittels Spiritus nachfüllen, berichtet die Polizei Herzogenaurach. Jedoch unterschätzte der Mann die weiterhin vorhandene Hitze, sodass sich das Brennmittel schlagartig in Form einer Stichflamme entzündete.Die 58-jährige Frau erlitt dadurch Verbrennungen am Arm und im Gesicht. Der Gastgeber muss sich nun strafrechtlich verantworten.Ein beinahe identischer Fall ereignete sich auch in Weiden in der Oberpfalz , wobei hier gleich vier Menschen verletzt wurden.