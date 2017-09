Kreis Erlangen-Höchstadt: Mann bedroht Angehörige mit Messern und flüchtet

Ein psychisch kranker 20 Jahre alter Mann rastete am Sonntagvormittag in Bubenreuth zu Hause aus und bedrohte Angehörige mit mehreren Messern. Nachdem der Vater ihn entwaffnen konnte, flüchtete der 20-Jährige zunächst.Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann schließlich wieder angetroffen und von Polizeikräften überwältigt. Anschließend wurde er ärztlich versorgt.In seinem Zimmer wurde zudem eine geringe Menge an unerlaubten Betäubungsmitteln sichergestellt. Bei dem Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.