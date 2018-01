Kreis Erlangen-Höchstadt betreibt Integration per Smartphone

Eine App soll Flüchtlingen das Ankommen im Landkreis Erlangen-Höchstadt erleichtern. Daher hatte das Landratsamt die gemeinnützige Augsburger Firma "Tür an Tür - Digital Factory" beauftragt, zusammen mit der Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte im Landkreis, Cornelia Schmidt, die Integreta-App für den Kreis einzurichten.





In vier Sprachen



In vier Sprachen - Deutsch, Englisch, Amharisch und Arabisch - finden Geflüchtete Informationen zu den ersten Schritten hier in Deutschland sowie wichtige Adressen und Ansprechpartner im Landkreis.

"Mit dieser App wollen wir es Geflüchteten so einfach wie möglich machen, den Landkreis, wichtige Institutionen, Beratungsstellen kennenzulernen sowie nützliches Wissen über Sprachkurse, Beruf und Gesundheit abzurufen", betont Landrat Alexander Tritthart. Am einfachsten gehe dies über das Kommunikationsmittel Nummer eins, das Smartphone.



Die App solle zudem Behörden und Beratungsstellen in ihrer Arbeit entlasten. Daneben diene sie Engagierten in der Flüchtlingsarbeit als solider Leitfaden für die Beratung.





Sieben Kategorien



Anhand von sieben Kategorien können Nutzer die App als Alltagsbegleiter kostenlos und auch offline nutzen. Eine Stichwortsuche hilft, Informationen schnell zu finden.



Die so genannten "Job Extras" der Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer sollen bei der Integration in den Arbeitsmarkt unterstützen, ein Veranstaltungskalender macht mehrsprachig auf Termine in der Nähe aufmerksam.



"Flyer und Broschüren sind schwer aktuell zu halten. Die App ist eine effektive Methode, um Menschen bei der Integration zu unterstützen", sagt die Projektverantwortliche Cornelia Schmidt. Zudem seien die meisten Geflüchteten über das Smartphone am besten zu erreichen.



Die Inhalte der neuen App wurden gemeinsam mit den Asylsozial- und Migrationsberatern, dem Ehrenamtsbüro sowie Sozialamt, Ausländeramt, Jugendamt, Gesundheitsamt, Jobcenter und Agentur für Arbeit erarbeitet.





Auf Bedürfnisse zugeschnitten



Geflüchtete und Ehrenamtliche aus dem Landkreis haben sie danach überarbeitet und auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten. red