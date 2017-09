Kreis Erlangen-Höchstadt: Auto touchiert Lkw und überschlägt sich auf B2 bei Heroldsberg

Am späten Freitagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 2 bei Heroldsberg zu einem Verkehrsunfall, wie die Polizei berichtet.



Eine 80-jährige Rentnerin aus Heroldsberg fuhr mit ihrem Auto in Richtung Eschenau. Nach der Ausfahrt Heroldsberg Mitte kam sie, aus bislang unbekannten Gründen, auf die Gegenspur und touchierte dort einen entgegenkommenden Lkw.



Anschließend zog die Autofahrerin nach rechts, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich dort. Die Autofahrerin war noch ansprechbar. Sie hatte Prellungen und wurde vor Ort medizinisch erstversorgt und kam anschließend, zu weiteren Untersuchungen, in ein Krankenhaus.



Der Lkw Fahrer blieb unverletzt. Eine Sperrung der Bundesstraße, für die Dauer der Unfallaufnahme, erfolgte durch die Feuerwehr Heroldsberg. Das Auto der Rentnerin erlitt einen Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 9000.- Euro.