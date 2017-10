Kreis Erlangen: Feuer in Asylunterkunft in Eckental - ein Bewohner verletzt

Am Dienstagabend gegen 20.17 Uhr brach in einer Küche einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Eschenau ein Feuer aus. Dies berichtet die Polizei.



Bei Eintreffen der eingesetzten Wehren aus Eschenau und den umliegenden Ortschaften war bereits starke Rauchentwicklung aus dem 1. Obergeschoss des aus zwei getrennten Gebäudeteilen bestehenden Anwesens erkennbar. Die zu diesem Zeitpunkt 36 Bewohner hatten das Anwesen bereits verlassen.



Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandherdes in der Küche auf weitere Gebäudeteile des Vorderhauses verhindert werden. Die Löscharbeiten sind inzwischen abgeschlossen.



Ein 20-jähriger Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Küche brannte vollständig aus. An dem älteren Gebäudeteil selbst entstand noch erheblicher Rußschaden. Der Sachschaden kann aktuell nicht genau beziffert werden, dürfte aber mindestens im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.



Brandursächlich dürfte auf dem Herd vergessenes Kochgut sein.



Der betroffene Gebäudeteil gilt derzeit als unbewohnbar. 18 Bewohner mussten daher auf umliegende Unterkünfte verteilt werden. Die restlichen Bewohner konnten in ihre Wohnungen im nicht betroffenen Hinterhaus zurückkehren.



Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache und des Verursachers werden durch das Fachkommissariat der KPI Erlangen fortgeführt.