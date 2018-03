Kommt eine zweite Ausfahrt Höchstadt-Ost?

Es ist eine Idee, die bei staugeplagten Autofahrern gut ankommen, bei den planenden Behörden allerdings für Kopfzerbrechen sorgen dürfte. Die Freien Wähler Erlangen-Höchstadt gehen mit einem Vorschlag an die Öffentlichkeit, der die Verkehrssituation an der Autobahnausfahrt Höchstadt-Ost entschärfen soll.



Im Zuge des sechsspurigen Ausbaus der A3 könne eine zweite Ausfahrt gebaut werden, die für Entzerrung des Verkehrs sorgen soll , so der Gedanke. "Es herrscht eine Wahnsinnsunfallgefahr", sagt Gerald Brehm, Höchstadts Bürgermeister und FW-Fraktionsvorsitzender im Kreistag. Er informierte zusammen mit den FW-Politikern Irene Häusler, Martin Oberle, Christian Enz und Manfred Welker über den Plan, der Ergebnis einer Klausurtagung der Kreis-FW ist.



An der Einmündung zur B470 staue sich bekanntermaßen der Verkehr, sagt Brehm. Vor allem in den Morgenstunden sorgten die Linksabbieger Richtung Adelsdorf und die Rechtsabbieger Richtung Gremsdorf regelmäßig für einen Rückstau bis auf die Autobahn hinauf. Ein verlängerter Ausfahrtsstreifen habe schon etwas gebracht, sagt Brehm. Aber warum nicht zukunftsorientiert denken, und eine zweite Ausfahrt einplanen?



Der Plan der FW sieht vor, die Ausfahrt zu teilen: Eine Richtung Adelsdorf/Forchheim, eine Richtung Gremsdorf/Höchstadt. Für Fahrzeuge die von Erlangen kommend nach Adelsdorf abfahren wollen, müsste eine extra Ausfahrt neu geschaffen werden. Diese könnte etwa auf Höhe des momentan gesperrten Rastplatzes entstehen. Die bisherige Ausfahrt Höchstadt-Ost könne so bleiben, würde allerdings ausschließlich für Rechtsabbieger in Richtung Höchstadt gelten.



Ob die Idee machbar ist, müsse sich zeigen, sagt Brehm. Er wisse, dass man relativ spät dran sei und das Planungsverfahren längst abgeschlossen ist, die Ausschreibungen für den A3-Ausbau bereits laufen. Aber: "Noch ist nichts gebaut. Wir warten ein Gesamtkonzept mit einer Verkehrszählung ab", sagt Brehm. Dieses habe das Staatliche Bauamt schon für Ende 2017 angekündigt.



Der Verkehr werde in den nächsten Jahren nicht abnehmen, sagt Brehm. Im Gegenteil. Die Boomregion sei voller Pendler. Der Lkw-Verkehr nehme zu. Auch das Baugebiet Reuthsee in Adelsdorf und das Aischparkcenter in Höchstadt würden die Anzahl der Fahrzeuge künftig erhöhen. "Das ganze Eck sollte man überdenken", ergänzt Irene Häusler.



Ob es für eine zweite Ausfahrt Höchstadt-Ost zu spät ist, das gilt es nun zu klären. Der Ball liegt jetzt bei den Planungsbehörden, also bei der Autobahndirektion und dem Staatlichen Bauamt. Die Zeit drängt. Denn Baubeginn für den Ausbau der A3 soll bereits im Frühjahr 2019 sein.