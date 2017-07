Kochen wie für Käthe

von RICHARD SÄNGER

Die zierliche Vroni Bretting wirkt etwas verloren in der großen Küche im Hotel Herzogspark, aber es gibt einen besonderen Grund, warum die 91-jährige frühere Haushälterin der Familie Dassler am Herd im Hotel steht: Am 17. Juli wäre Katharina Dassler, die starke Frau an der Seite von "Adi" Dassler 100 alt geworden.

Käthe Dassler war die Gründerin des Hotels Herzogspark, das nach den olympischen Spielen 1972 vom Gästehaus zum Sporthotel Adidas umgebaut wurde. Zum Geburtstag hatten sich Hotelgeschäftsführer Michael Bläser und Küchenchef Marco Hollbauer etwas Besonderes einfallen lassen. Sie setzten das Leibgericht Käthe Dasslers auf die Speisekarte. Und wer wäre für die Zubereitung besser geeignet als die ehemalige Haushälterin der Familie Dassler?



Natürlich wurde im Hause Dassler nicht nur das Leibgericht serviert. Wie Vroni erzählt, ging es bei Dasslers bürgerlich und bodenständig zu. Es wurde sehr vielseitig gekocht.



Sie habe lange gezögert, als es geheißen habe, die Dasslers suchen eine Haushälterin. "Ich habe in der Bäckerei und der Landwirtschaft gearbeitet und dann sollte ich in einem feinen Haushalt anfangen. Aber ich ließ mich dann doch zu einem Vorstellungsgespräch überreden und Käthe Dassler sagte, ich könne sofort anfangen", erinnert sich Vroni Bretting.



So erinnert sie sich noch an ihren ersten Arbeitstag als Haushälterin und die erste Begegnung mit Adi Dassler, als er ihr in einem Netz-Shirt (das war damals modern) gegenüberstand und ihr erklärte, dass sie mit ihm nicht viel tun habe.





Offenes Haus



"Das hat natürlich nicht gestimmt. Die Chefin und ihr Mann waren für ihre Gastfreundschaft bekannt und im eigens gebauten Gästehaus gaben sich die Besucher die Klinke in die Hand. Da gab es viel zu tun", erzählt Bretting.



Sie habe in all den Jahren im Hause Dassler viele Prominente und bekannte Sportler mit ihrer pfälzisch-fränkischen Kochkunst verwöhnen dürfen. Käthe Dassler stammte aus Pirmasens.



Sie war die Tochter des Leistenherstellers Franz Martz und arbeitete bei Adidas zunächst im Verkauf sowie dem wichtigen Export mit und trug ihren Teil zum Erfolg des Unternehmens bei.



Außerdem leitete sie das Gästehaus und kümmerte sich natürlich um die fünf Kinder. In Vroni Bretting hatte sie die richtige Haushälterin gefunden.



"Käthe Dassler war eine zuvorkommende und freundliche Frau - nie gebieterisch - und hat mir freie Hand gelassen", erzählt die 91-Jährige, bevor sie mit dem Küchenchef die Kraftbrühe vom Weiderind mit Butterklößchen zubereitet. Bis zu ihrer Rente mit 65 führte Bretting über 40 Jahre den Haushalt der Unternehmerfamilie.





Viel Arbeit in großer Familie



Zu tun gab es reichlich, denn Adi und Käthe wurden Eltern von fünf Kindern: Horst als Erstgeborener und einziger Sohn, gefolgt von Inge, Karin und Brigitte sowie der jüngsten Tochter Sigrid.



"Die Chefin war viel in der Firma und ich war dann tagsüber für die kleinen und großen Sorgen und manches Wehwehchen im Haus zuständig. Inge sagte immer, du bist meine zweite Mutter", erzählt Vroni. So blieb für eigene Kinder keine Zeit. Vroni Bretting betreute nach der Heirat der Dassler-Kinder auch immer wieder deren Nachwuchs, insbesondere bei Messen oder Veranstaltungen, an denen deren Eltern teilnehmen mussten.

Inzwischen sind der Küchenchef und Vroni beim Hauptgang, "Kalbsrahmschnitzel mit gebratenen Blumenkohl und selbstgemachten Bandnudeln", angekommen. Die Frau vom Fach ließ es sich nicht nehmen, die Schnitzel selbst zu klopfen, in der Pfanne zu braten und auf die Teller zu bringen.



Zu den Lieblingsspeisen zählten im Haus Dassler beispielsweise auch Klöße und Kartoffelsalat sowie pfälzische Leberwurst. Vroni Bretting erzählt, wie die Nachkommen versucht haben, sie auszutricksen. "Die Kinder haben beim Klöße kochen immer gern die Klößbröckele (geröstete Weißbrotwürfel) genascht und mich beim Klöße kochen aus der Küche gelockt. Zum Beispiel zu einem großen Fleck im Teppich des Wohnzimmers, um an die Pfanne mit den Bröckele zu kommen", erzählt sie und schmunzelt.



Das klappte aber nur einmal: Die Haushälterin stellte dann die Pfanne nach oben in den Schrank, bevor sie den angeblichen Fleck inspizierte. Sie amüsierte sich anschließend über die langen Gesichter, als sie wieder in die Küche kam.





Familienanschluss



Wie sehr Vroni Bretting zur Familie gehörte, zeigte sich auch bei der Hochzeit Inge Dasslers. Genau an diesem Wochenende hatte Vroni eine Fahrt nach Lourdes gebucht, wäre also bei der Hochzeit nicht dabei gewesen. "Ohne dich geht es nicht", erklärte ihr Inge und verschob kurzerhand die Hochzeit um zwei Wochen.

Bis heute ist Vroni bei den Dasslers nicht vergessen. "Ich weiß alle Geburtstage", sagt sie und zählt die Enkel von Käthe Dassler auf. Die Nachkommen schicken ihr noch heute Glückwünsche zum Geburtstag und Weihnachtsgrüße, und auch Vroni gratuliert zu den Geburtstagen.



Inzwischen sind Vroni und der Küchenchef beim Dessert angekommen: Lauwarmer Streuselkuchen mit marinierten Erdbeeren wird serviert.



Vroni Bretting erzählt, dass Adi Dassler und seine Frau ein erfolgreiches Team waren und mit Leidenschaft den Grundstein für das heutige Hotel Herzogspark legten. Aufgrund ihrer Verbundenheit zur Familie und insbesondere zu Käthe Dassler werde sie an der Gedenkveranstaltung anlässlich des 100. Geburtstags der Ehrenbürgerin teilnehmen. Die Stadt hat Vroni Bretting dazu eingeladen. Darüber freut sie sich sehr.