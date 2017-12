Kino-Premiere geplatzt: Manhattan sagt Eröffnung ab

Leider müsse man mitteilen, dass man "aufgrund behördlicher Auflagen" anders als lange geplant nicht eröffnen könne, so eine Mitteilung der neuen Manhattan-Betreiber vom Cinecitta Nürnberg, Wolfram, Claudia und Laura Weber. Man bedauere die kurzfristige Absage.



"Wir hätten so gerne heute mit Ihnen gefeiert und auf das Fortbestehen des Manhattan angestoßen. Unsere Hoffnung ist, im Lauf der kommenden Woche loszulegen und den Betrieb in diesem wunderschönen Kino aufzunehmen", heißt es in der Mitteilung weiter. Nach dem Betreiberwechsel liefen in und am Kino große Umbauarbeiten.



Die früheren Betreiber Elisa Coburger und Peter Zwingmann hatten bereits Ende 2016 angekündigt hatten, das Kino nicht mehr weiter führen zu können.



Wolfram Weber, der "Kino König", Betreiber des Nürnberger Cinecitta, kündigte im Zuge eines Mieterwechsels an, aus dem Programmkino ein Luxus-Lichtspielhaus zu machen.



Bereits von 1983 bis 2007 hatte die Familie Weber das Manhattan Kino geleitet. Die Eröffnung unter einem "Deluxe"-Konzept war für gestern geplant.



Die drei renovierten Säle haben 54, 51 und 25 Sitzplätze. Der Kinosaal 2 wurde um 1,50 Meter tiefer gelegt, um das Bild auf der ganzen Wand zu ermöglichen. Die Investitionen betrugen laut Betreiber etwa eine Million Euro.