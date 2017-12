Kinder nicht angeschnallt: Polizei Höchstadt zeigt unbelehrbaren Fahrer an

Am Samstagabend kontrollierte eine Streife der Polizei Höchstadt a. d. Aisch zunächst einen VW Transporter in der Fürther Straße . Ein Kleinkind saß auf dem Beifahrersitz, auf der Rückbank befanden sich drei weitere Kinder, von denen lediglich eines in einem Kindersitz saß.Nachdem der 31-jährige Fahrer belehrt worden war und zugesagt hatte, die Kinder durch einen Verwandten abholen zu lassen, fuhr die Streife weiter zu einem anderen Einsatz. Kurz darauf stellten dieselben Beamten jedoch im Greihendorfer Weg den VW Transporter erneut fest. Da sich noch zwei Kinder im Fahrzeug befanden, wurde der Pkw erneut kontrolliert.Hierbei stellte sich heraus, dass ein Kind völlig ungesichert und das andere nur mit einem ungenügenden Beckengurt gesichert war. Die Fahrt wurde daraufhin unterbunden und der verantwortliche Fahrer angezeigt.