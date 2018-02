Böen, Frost und eisige Kälte: Rollt jetzt eine Kältewelle auf Franken zu?

Bis über das nächste Wochenende hinaus wird es weder regnen noch schneien. Wie der Wetterexperte Stefan Ochs mitteilt, wird es ab Mitte der Woche eisig kalt und in den Nächten kann die Temperatur auf bis zu -11 Grad sinken.



Am Montag und Dienstag ist es zeitweise bedeckt, ansonsten scheint häufig die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen bis einschließlich Mittwoch bei +4 Grad.



Kälte-Schub aus Nordost



In den Nächten kühlt es auf -4 bis -11 Grad ab, wobei die niedrigeren Werte in der zweiten Wochenhälfte auftreten. Dies liegt daran, dass ein Kaltluft-Schub von Nordosten Franken erreicht. Die Temperaturen sacken deshalb ab Donnerstag auf 0 Grad ab.



Zunächst weht ein schwacher Wind aus wechselnden Richtungen. Ab Mittwoch frischt der Nordostwind vor allem tagsüber in Böen auf (Beaufort 5).





Mögliche Kältewelle als Problem der Landwirtschaft



Einige Wettermodelle zeigen um den 26. Februar herum einen extremen Vorstoß nordsibirischer Kaltluft mit Temperaturmaxima um -5 und Minima um -15 Grad. Dies sogenannten Kahlfröste wären für die Landwirtschaft äußert problematisch: Sie führen im Spätwinter wegen der intensiven Sonneneinstrahlung häufig zu schweren Schäden, weil die Pflanzen kein Wasser aus den gefrorenen Böden holen können und vertrocknen.