Karpfenland Aischgrund: Ein Abschied, der schmerzt

In wenigen Wochen startet das Tourismusjahr 2018 im Karpfenland Aischgrund. Regina Dukart wird dann nicht mehr mit an Bord sein. Die Geschäftsführerin wechselte zum Jahresbeginn in die Wirtschaft. Vorsitzender Gerald Brehm verabschiedete sie in einer Vorstandssitzung offiziell.





Es begann mit einem Zufall



Angefangen habe alles eher zufällig, erinnerte sich Regina Dukart. "Im Sommer 2015 eröffnete mit dem ,Pschorr' die erste original Aischgründer Karpfenküche in München. Weil Martin Oberle für seine Trompete eine Begleitung suchte, fuhr ich einfach so mit meinem Akkordeon mit." Streng genommen sei es gar nicht ihres gewesen, so Dukart. "Meins war zu schwer, deshalb hat mir der Leiter der Ritter-von-Spix-Mittelschule, Michael Ulbrich, seines ausgeliehen."



Gemeinsam mit Martin Oberle, Vorsitzendem Gerald Brehm und Karpfenkönigin Katrin Uano präsentierte die im kasachischen Karaganda geborene Wirtschaftsingenieurin dann den Aischgründer Karpfen in der Landeshauptstadt.



"Man hat gleich gemerkt, dass ihr der Karpfen nicht nur so gut schmeckt wie uns, sondern dass sie ihn auch gut vertreten kann", betonte Gerald Brehm. Dies sei ihm im Frühjahr 2016 wieder eingefallen, als das Karpfenland Aischgrund durch Gründung einer Fischereilichen Lokalen Aktionsgruppe Teil eines europaweiten Netzwerks geworden sei.





Ein Sprachtalent



"Mit ihren Sprachkenntnissen - Regina Dukart spricht neben Deutsch und Englisch auch noch Spanisch und Russisch fließend - war sie natürlich ein Glücksfall. Zumal sie bereit war, unsere Region ehrenamtlich auf europäischer Ebene zu vertreten."



In besonderer Erinnerung geblieben ist Dukart ihr erster Auftrag: "In Helsinki durfte ich unser Konzept vorstellen. Durch Tourismus den Absatz hochwertig erzeugter Fischereiprodukte zu stärken und so einen Beitrag zum Erhalt der bäuerlichen Strukturen zu leisten, war für viele andere Fischereiregionen völlig neu."





Auf professionelle Beine gestellt



Als die Aufgaben dann mehr wurden und alles auf professionelle Beine gestellt werden musste, bewarb sie sich - und wurde zuerst zur Managerin der Aktionsgruppe, dann zur Geschäftsführerin von Karpfenland Aischgrund bestellt. "Eine schöne Aufgabe, weil man überall im Aischgrund einzigartigen, tollen Menschen begegnet", sagte sie. Das Loslassen falle ihr nicht leicht. "Wenn man von Projekten spricht, klingt das immer so abstrakt. Dabei geht es bei Karpfenland nicht um komplizierte Dinge. Es geht darum, Menschen eine Freude zu machen", sagte sie. "Das kann passieren indem man fremde Menschen mit gutem Essen und Gastfreundlichkeit in der Region begeistert. Aber auch, indem man einen Beitrag leistet die umfangreiche Kultur zu erhalten und Lebensbedingungen zu verbessern."



Natürlich hätte sie auch den Aischkulturpark gerne umgesetzt. "Es ist schön zu sehen, welche Begeisterung dieses Projekt schon jetzt hervorruft - obwohl es noch nichts zu sehen gibt", so die scheidende Geschäftsführerin. "Aber ich bin mir sicher, dass alles auf einem guten Weg ist."





Kreativ und engagiert



Dem pflichtete Gerald Brehm bei - und dankte seiner Mitarbeiterin mit einem Blumenstrauß. "Es war eine ereignisreiche und schöne Zeit", so der Karpfenland-Chef. "Wir alle sind dankbar für die große Kreativität und das herausragende Engagement - auch außerhalb der eigentlichen Arbeitszeit".

Erstmals in diesem Jahr tritt das Kontrollgremium der Aktionsgruppe in der kommenden Woche zusammen. Dann wird Regina Dukart bereits an einem anderen Schreibtisch sitzen.



Ab sofort ist sie bei einem in Emskirchen angesiedelten Hersteller von Verpackungssystemen für das Qualitätsmanagement zuständig. "Für uns ist das ein schmerzlicher, aber natürlich verständlicher Wechsel. Doch es ist mir ein Trost, dass Regina Dukart weiterhin in Höchstadt wohnen und dem Verein ehrenamtlich verbunden bleiben wird", schloss Brehm.