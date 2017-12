Kaninchenzüchter zeigen ihre schönsten Tiere

Eduard Fuchs siegte mit "Helle Großsilber" mit 385 Punkten knapp vor Georg Reinmann. Mit der Rasse "Thüringer" und 384 Punkten wurde Martin Sorgalla dritter Vereinsmeister.

Einen Landesverbandsehrenpreis konnten sich Petra Christof (387 Punkte) mit Farbenzwerge havanna und Gerd Igel (385,5 Punkte) mit einem Lohkaninchen havannafarbig sichern. Die Kreisverbandehrenpreise gingen an Eduard Fuchs mit "Helle Großsilber" und 385 Punkten sowie an Petra Christof, Farbenzwerge blau, und 384,5 Punkten.

Bürgermeister German Hacker (SPD) als Schirmherr beglückwünschte die Preisträger der diesjährigen Vereinsschau des B455, der mittlerweile seit 105 Jahren besteht. "Wir haben an zwei Tagen die Gelegenheit, Einblick in die interessante und faszinierende Welt der Kaninchenzucht zu nehmen. Sie bringen uns dadurch die Natur ein Stück näher und wir können uns über die Haltung, Zucht und Pflege dieser wunderbaren Tier informieren", erklärte der Schirmherr bei der Eröffnung.

Der Vereinsvorsitzende Peter Spieß bedankte sich bei den Ausstellern und wies darauf hin, dass die Züchter einen wichtigen Beitrag zur Arterhaltung der zum Teil sehr alten Rassen leisten.

"Wir bemühen uns stets mit der gebotenen Sorgfalt, Kaninchenrassen mit schönen Zeichnungen und in entsprechenden Farben zu züchten", erklärte der Vereinsvorsitzende. Bei der Bewertung stehen Gesundheit, Leistung und Schönheit der Tiere im Vordergrund. Die ausgestellten Tiere wurden von den Preisrichtern Werner Einbeck und Rainer Sonderhaus begutachtet.