Kanalsanierung in Röttenbach wird billiger

Vorab verkündete Bürgermeister Ludwig Wahl (FW) den Start der Gehwegverbreiterung bei der Bäckerei Bräun, die noch diesen Monat beginnen soll.



Nach Durchführung einer europaweiten Ausschreibung mithilfe eines Ingenieurbüros für Branschutztechnik wurden drei Aufträge für den Versorgungs-Lkw der Feuerwehr vergeben. Der LKW wird für 86 263 Euro von der Firma MANN aus Nürnberg gekauft. Den Zuschlag für den Aufbau erhält die Firma Hense Fahrzeugbau aus Waldbrunn für 148 081 Euro. Der benötigten Rollcontainer wird für 21 287 Euro von der Firma Albert Ziegler Feuerschutz aus Rendsburg erworben. "Im Sommer 2018 steht das Fahrzeug wahrscheinlich als Ersatz für das 25 Jahre alte LF8 zur Verfügung", verkündete Wahl.



Für die Sanierungsarbeiten an der Schulturnhalle wurden auch mehrere Planungsarbeiten vergeben. Für 58 082 Euro wurde das Ingenieurbüro Welker aus Herzogenaurach beauftragt, die Planungen für den Brand und Wärmeschutz und die Tragwerksplanung zu übernehmen. Das Planungsbüro Sebrantke aus Heroldsbach bekam für die technische Gebäudeausrüstung den Zuschlag in Höhe von 148 000 Euro. Das Architekturbüro Harald Fuchs erhält für die Planung von Gebäude und Innenräumen ein Pauschalhonorar in Höhe von 232 050 Euro.



Bei der Kanaluntersuchung wurden bis jetzt die Hauptkanäle untersucht. "Ab Mitte Oktober folgen die Hausanschlüsse", erklärt Bernd Ernst vom Planungsbüro GBI, "Dies wird dann wahrscheinlich bis 2019 dauern." Die lange Untersuchungszeit liegt daran, dass komplexe moderne Technik eingesetzt wird, die beispielsweise 360-Grad-Videos der Kanalrohre erstellt, sodass keine Schäden übersehen werden. Durch die Untersuchung wird eine detaillierte Karte mit allen Kanalschäden in der Gemeinde erstellt, um so die Kosten für die nächsten Jahre abzuschätzen. Die Schäden reichen von Betonfraß, der durch Fettablagerungen entsteht, bis zu gesprungenen Kanalstücken. Die dringlichsten Maßnahmen sollen nun so durchgeführt werden, dass man keine Straßen öffnen muss, da zum Beispiel Roboter zum Fräßen eingesetzt werden.

Die Arbeiten vergab der Gemeinderat an die europaweit tätige Kanalsanierungsfirma Dringer & Scheidel Rohrsanierung aus Röthenbach a.d. Pegnitz für 250 334 Euro, was etwa 69 000 Euro günstiger als die Kostenschätzung ausfällt.

Das Geld, die bei der Kanalsanierung gespart wurde, wird teilweise zusätzlich bei der Gehsteigsanierung in der Baiersdorfer Straße benötigt. Für 35 000 Euro werden die kaputten Bordsteine, an denen nach der Vergabe des Angebotes an die Firma Zollhöfe erhebliche Frostschäden festgestellt wurden, ausgetauscht. Zudem sollen die Bordsteine aller Einfahrten rot werden, um diese besser zu kennzeichnen. "Das verursacht aber kaum Mehrkosten", so Bernd Ernst.



Entschlammung im Weiher soll noch im Oktober beginnen

Derweil geht die Umgestaltung des Rathausplatzes gut voran. Arbeiten wie die Entschlammung des Weihers sowie die Tiefbauarbeiten sollen noch im Laufe des Oktobers beginnen. Bernd Ernst betonte außerdem, dass die Arbeiten am Weiher aufgrund der Brutzeit der Vögel im Februar 2018 abgeschlossen werden müssen, weshalb sie noch im November ausgeschrieben werden sollen.



Des Weiteren verständigte man sich bei den Glascontainern, deren Sammelbehälter unterirdisch versenkt werden, auslaufsichere Behälter zu verwenden, um so eine Geruchsbelästigung zu vermeiden. Die Kosten für die Container belaufen sich auf ungefähr 36 000 Euro inklusive des unterirdischen Einbaus. Eventuell kann die Gemeinde hierfür Zuschüsse von der Regierung von Mittelfranken für städtebauliche Maßnahmen erhalten. Auch die Firma Hoffmann, die für die Entsorgung zuständig ist, ist von dem unterirdischen System überzeugt, so Bernd Ernst. "Die Alternative wäre, einen anderen Standort zu suchen." Jedoch hat man nahezu keinen so guten Standort wie den Rathausplatz. Auf Nachfrage von Norbert Holzmann (FW), wie hoch die Chancen für eine Förderung stünden, bezifferte der Planer Bernd Ernst diese mit 50 Prozent. Beim Planungsstand der Container handelt es sich aber nur über einen Vorschlag, der erst in einer zukünftigen Sitzung des Gemeinderates vergeben werden muss.



Weitere Beschlüsse

In einer Bürgerbefragung über die Umgestaltung der Kreisverkehrsinsel, die online und über das Mitteilungsblatt stattfand, sprachen sich die Bürger für den Verbleib der aktuellen Gestaltung des Kreisverkehrs und gegen die Umgestaltung, beispielsweise durch Blumen oder eine komplette Neugestaltung, aus.



Da die Duschräume und Umkleidekabinen des TSV Röttenbach komplett saniert werden müssen, beschloss der Gemeinderat im November 2016 diese für 69 500 Euro in einem ersten Abschnitt zu sanieren. Die noch anstehenden Maurer- und Abbrucharbeiten werden die Sportler selbst übernehmen. Alle weiteren Arbeiten des nun beginnenden zweiten Bauabschnittes werden für 45 800 Euro durch den Gemeinderat bewilligt. Diese sollen möglichst ohne Störung des Sportbetriebes durchgeführt werden.



Des Weiteren muss das Leichenhaus inklusive der Aussegnungshalle behindertengerecht umgebaut werden. Auch das Kühlaggregat der Leichenhalle soll durch ein moderneres ersetzt werden. "Für die Soldatenkameradschaft und den Bestatter sollen Lagerräume eingerichtet werden.", so Bürgermeister Ludwig Wahl. Die Aussegnungshalle wird getrennt werden, dass die Angehörigen bei zwei oder mehr Verstorbenen besser Abschied nehmen können. "Die Wände der Halle sollen außerdem freundlicher gestaltet werden", fügt Planer Norbert Holzmann, der die Gesamtkosten auf 34 000 Euro schätzt, an. Die Sanierung begrüßt der Senioren- und Behindertenbeauftragte Johann Götz (FW), der vor allem die Behindertentoilette als sinnvolle Maßnahme ansieht.