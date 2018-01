Jung, wild und reichlich schräg - Krimikomödie am Gymnasium

Daniela Zell freut sich riesig auf die Aufführung. An zwei Abenden wird am Gymnasium eine Krimikomödie zu sehen sein, die "total überzogen" ist, wie die Englischlehrerin sagt. "Die Charaktere sind völlig übertrieben." Und das macht einen besonderen Reiz des Stückes aus, das sich um die Wilden und die Jungen dreht und mit dem sich die Teilnehmer des entsprechenden P-Seminars seit Juli auseinander setzen.



Ein weiterer besonderer Reiz liegt darin, dass das Theaterstück komplett in englischer Sprache ist. Die Schüler des P-Seminars "English Drama Group" haben es, ganz demokratisch, selbst ausgewählt und auch die Rollen vergeben.



Zu den Aufführungen am heutigen Freitag und morgigen Samstag erhofft Zell ein volles Haus. Sie selbst will ihren Sohn mitbringen. Der ist in der siebten Klasse und wird das Englisch sicher verstehen, sagt die Lehrerin. Die Aufführungen beginnen in der Aula um 19 Uhr und dauern, eine Pause inbegriffen, bis etwa 21 Uhr. Die Karten kosten vier beziehungsweise an der Abendkasse sechs Euro.



Der komplette Titel lautet "The Bold, the Young, and the Murdered". Da geht es um eine seit Jahrzehnten laufende Soap Opera, die aber in ihren letzten Zügen liegt. Der attraktive Hauptdarsteller ist geplagt von Selbstzweifeln, die intrigante Grand Dame zeigt mehr Interesse an Suppe als an den Dreharbeiten, die attraktive junge Schauspielerin träumt von höheren Weihen und so fort.



Note fürs Zeugnis

Deshalb gibt es ein Ultimatum. Der Producer der Show verlangt von den Schauspielern: Entweder sie drehen die ganze Nacht und haben dann die Episode im Kasten, oder die Serie ist tot. Was passiert? Nicht nur die Serie scheint zu sterben, auch ein Schauspieler nach dem anderen segnet das Zeitliche und der Regisseur wird umgebracht.



Ob die eigentümlichen Schauspieler den Mörder finden, bevor die Show wirklich stirbt, das wird vorab nicht verraten.



Ein knappes Jahr befassen sich die Gymnasiasten aus der Q12 schon mit dem Theater. Erst gab's Theorie und wichtiges Wissen zum Thema, dann wurde das Stück ausgesucht und seither intensiv geprobt. Selbst in den Weihnachtsferien und an Wochenenden bestiegen die angehenden Abiturienten die Bühne, um das Stück publikumsreif zu machen. Und fürs Abschlusszeugnis zu arbeiten, denn das Seminar wird da berücksichtigt.



Betreut wird die Gruppe von Daniela Zell, Alicia Madlangbayan und Martin Gast, die Musik steuerte Matthias Zell bei. Darsteller sind die Gymnasiasten: Anna-Lena Hüttl, Nele Mohr, Alena Wagner Delia Schmid, Elena Storl, Irene Costa, Nicole Mikula, Julia Sorrentino, Hannah Fuhrmann, Sophie Jung, Ereza Krasniq, Carolina Castello Branco Widuch und Sven Klaiber.