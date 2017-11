Jubiläumsschau startete ein Jahr später

Mit einem Jahr Verspätung eröffnete Schirmherr und Bürgermeister German Hacker die Jubiläumsschau und 94. Lokalschau des Geflügelzuchtvereins Herzogenaurach 1891 in der Halle des Kaninchenzuchtvereins an der Nutzungsstraße. Im letzten Jahr konnte der Geflügelzuchtverein zwar sein 125-jähriges Bestehen feiern, aber aufgrund der Vogelgrippe durften in Mittelfranken keine Geflügelausstellungen und -märkte abgehalten werden. Neben dem Schirmherrn konnte Vorsitzender Markus Wluka eine Reihe von Züchtern und auch Vertreter der benachbarten Vereine begrüßen.



Vor der Lokalschau hatten die Preisrichter Rupert Lunz und Franz Friedl sowie Harald Paulus die Tiere der Züchter bewertet und die Punkte vergeben. So standen bei der Eröffnung die Pokale bereit, um vom Schirmherrn übergeben zu werden. Den Stadtpokal mit den besten sechs Jungtieren und 568 Gesamtpunkten sicherte sich Franz Pitz, der auch den Rassepokal "Tauben" für die fünf besten Jungtiere und 474 Punkten aus den Händen des Bürgermeisters entgegennehmen konnte. Für die fünf besten Jungtiere und 474 Gesamtpunkten wurde der Rassepokal "Hühner" an Jan-Tobias Dach übergeben und Rassepokal "Zwerghühner" ging mit 475 Punkten an den Züchter Hermann Zeil.



Die Besucher der Ausstellung konnten nicht nur die prachtvollen Tiere bewundern, sondern sich auch die züchterische Arbeit der Mitglieder informieren. "Durch diese hingebungsvolle Tätigkeit der Rassezucht wird nicht nur optisch was hergemacht. Dadurch wird auch ein Kulturgut erhalten, welches es für die kommenden Generationen zu bewahren gibt", erklärte der Vorsitzende.



Neben dem Stadtpokal und einem Geldgeschenk gab es vom Schirmherrn und Bürgermeister auch viel Lob. Denn zur Zucht und Pflege der Tiere braucht es neben der Liebe zum Tier auch viel Fingerspitzengefühl und Verantwortungsbewusstsein. Denn gerade das sei wichtig, um ein Stück Natur besonders den Kindern näher zu bringen. Außerdem pflege der Geflügelzuchtverein auch die Kameradschaft untereinander und bringe die 85 Mitglieder bei den zahlreichen Vereinsveranstaltungen zusammen.



Die aktiven Züchter kümmern sich um Hühner, Tauben, Zwerghühner, Ziergeflügel und Wassergeflügel. In Schauvolieren auf dem Vereinsgelände an der Nutzungsstraße können Rassetauben ebenso bewundert werden wie Ziergeflügel und die unterschiedlichsten Hühnerrassen.



Wie der Vorsitzende Wluka eingangs erwähnte, waren nicht nur die Preisrichter sehr zufrieden, sondern mit 170 ausgestellten Tieren war es auch die größte Lokalschau der letzten Jahre. Der Verein wurde am 22. Juli 1891 als Vereinigter Geflügel- und Bienenzuchtverein gegründet. Zur Gründungszeit zählte der Verein 29 Mitglieder und im Jahr 1904 spaltete sich der Verein in den Geflügelzuchtverein und Imkerverein auf.