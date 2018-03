Jeder nimmt für sich etwas mit

Kim Ullmann strahlt, wenn sie über ihre Arbeit in der Förderstätte der Regnitz-Werkstätten spricht: "Man kann sich persönlich weiterentwickeln und lernt, wie man mit Menschen umgeht. Es passiert immer etwas Aufregendes oder auch Lustiges." Die 18-Jährige macht zurzeit ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei der Lebenshilfe und schon jetzt hat sie ihre Berufswahl getroffen. Sie wird Heilerziehungspflegerin. "Aber auch wenn man nicht vorhat, in den sozialen Bereich zu gehen, ist es eine sehr wertvolle Erfahrung", betont Kim.Um die 15 Freiwillige fangen in der Regel jeweils im September bei der Lebenshilfe an. Stellen für das FSJ oder auch den Bundesfreiwilligendienst (BFD) gibt es in folgenden Einrichtungen: Georg-Zahn-Schule/-Tagesstätte, Regnitz-Werkstätten, Wohnstätten und Offene Hilfen. FSJ oder BFD bieten die Chance, sich beruflich im sozialen Bereich beziehungsweise in der Behindertenarbeit zu orientieren, Wartezeiten zwischen Schule, Ausbildung und Studium sinnvoll zu überbrücken.Beide sind gesetzlich geregelte Freiwilligendienste für alle, die ihre Schulpflicht erfüllt haben - das FSJ für junge Leute bis 27 Jahre, der BFD für alle Altersgruppen. Für beide Dienste wird begleitend ein Bildungsprogramm angeboten.Taschengeld und Leistungen für Unterkunft und Verpflegung belaufen sich derzeit auf 440 Euro im Monat. Der Arbeitgeber führt zusätzlich Sozialversicherungsbeiträge ab.Mehr Infos gibt es unter inge.holzammer@lebenshilfe-erlangen.de, Telefon 09131/9207-113 oder gleich eine Bewerbung per E-Mail mit Lebenslauf und dem letzten Zeugnis schicken.Auch per Post kann man Kontakt aufnehmen mit der Lebenshilfe Erlangen, Inge Holzammer, Goerdelerstraße 21, 91058 Erlangen. Infos auch unter www.lebenshilfe-erlangen.de