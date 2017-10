Jakob hat eine zweite Chance

von BERNHARD PANZER

Es ist eine sehr erfreuliche Nachricht, die am Mittwoch aus Tübingen in Herzogenaurach eingetroffen ist. Für den elfjährigen Jakob aus Herzogenaurach wurde ein Stammzellspender gefunden! Das berichtet Yvonne Renz von der DKMS gemeinnützige GmbH (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei). Die Information bedeutet: Jakob bekommt eine zweite Chance.



Der Bub aus dem Herzogenauracher Ortsteil Niederndorf ist an Leukämie erkrankt und braucht Stammzellen. Die Chemotherapie hatte nicht den erhofften Erfolg gezeigt. Ganz Herzogenaurach nahm Anteil an dem Schicksal des Jungen, mehr als 1200 Bürger nahmen Ende September an einer großen Registrierungsaktion in Jakobs Heimatort teil. Jetzt, so berichtet Renz, "können alle Beteiligten endlich aufatmen."



Jakobs Vater Daniel Conrads erfuhr die frohe Botschaft am Montag, als er am Krankenbett seines Kindes saß. Da haben ihn die Ärzte informiert und gleich die nächsten Schritte besprochen. Ende November soll die Transplantation der Knochenmark-Stammzellen erfolgen.



Jakobs Reaktion

Sein Sohn, der seit Monaten in der Klinik ist und sich einer anstrengenden Krebstherapie unterziehen muss, reagierte geduldig und ruhig wie immer, wie Papa Daniel berichtet. "Das ist super", habe er gesagt. Und: "Da haben wir es ja bald überstanden."



Er, Daniel, habe es erst gar nicht glauben können. Es werde auch eine Weile dauern, bis die Eltern das realisiert haben. Dass für Jakob ein passender Spender gefunden werden konnte, "ist ein großes Glück", berichtet DKMS-Beauftragte Yvonne Renz. Denn die Wahrscheinlichkeit, einen geeigneten Stammzellspender zu finden, liege bei etwa eins zu 20 000 bis eins zu mehreren Millionen. Für eine erfolgreiche Transplantation müssen nämlich die Gewebemerkmale des Stammzellspenders nahezu vollständig mit denen des Patienten übereinstimmen.



Hoffnung

Die Familie reagierte überglücklich. "Wir sind so froh und erleichtert, dass für unseren Jakob ein Spender gefunden wurde", sagten die Eltern in einer ersten Reaktion. "Dieses Gefühl ist für uns unbeschreiblich." Bis Ende November, wenn ihm die gesunden Stammzellen seines Spenders übertragen werden sollen, sei es noch ein steiniger Weg. "Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wir hoffen und beten, dass alles gut geht und Jakob bald wieder gesund nach Hause darf", sagen die Eltern.



Auch eine der Organisatorinnen der Typisierung im September, Christine Schieb, reagierte erleichtert und gerührt auf die frohe Botschaft aus Tübingen. Auch sie habe es gar nicht glauben können, zumal die Datei ja schon weltweit durchforstet wurde. Sie habe sich damals gemeinsam mit Edith Prückl und Ellen Ahles entschlossen, diese Aktion durchzuführen. Mit der Familie Conrads ist Schieb seit elf Jahren befreundet, ihr Sohn Hannes ist genauso alt wie Jakob. Die 36-Jährige war überwältigt von dem Ansturm der Bürger und dem Einsatz der vielen Helfer. Sie hofft, dass es bei so viel positiver Resonanz nun auch ein Happy End gibt.



48 000 Euro an Spenden

Jakobs Spender kann zwar nicht nicht aus dieser Registrierungsaktion stammen, denn die Auswertung der abgegebenen Blutproben nimmt vier bis sechs Wochen in Anspruch. Doch viele andere Leben könnten aufgrund der Aktion in Niederndorf gerettet werden, berichten die Organisatorin Schieb und die DKMS-Beauftragte Renz im Einklang.



Auch die Eltern wünschen auch allen anderen Blutkrebspatienten, dass für sie ein Lebensretter gefunden werden kann. Deshalb sei es so wichtig, dass sich möglichst viele Menschen als potenzielle Stammzellen-Spender registrieren lassen. Hätten sich nicht schon viele Menschen in die DKMS aufnehmen lassen, wäre es schließlich nicht möglich gewesen, für Jakob den geeigneten Lebensspender zu finden.



Mit der Familie und den Freunden hoffen auch alle Bürger, die sich typisieren ließen, alle Geldspender, die bereits einen Betrag von 48 000 Euro ermöglicht haben, und alle 130 Helfer der Aktion. "Die Welle der Hilfsbereitschaft war überwältigend", berichtet Yvonne Renz.



100 wichtige Tage

Der in Frage kommende Spender ist über die Datenbank nicht nur ermittelt, auch sein Einverständnis liegt vor, wie Renz im FT-Gespräch informiert. Die Transplantation sei für Jakob noch eine große Chance. Eine Garantie auf Erfolg könne man aber nicht geben. Renz: "Die Stammzellen müssen anwachsen und ihre Arbeit aufnehmen." Die ersten hundert Tage gelten da als magische Zahl. Danach werde man wissen, ob der Patient gerettet ist. Die Erfolgsaussichten, so ergänzt die Expertin, seien aber bei jungen und zuvor gesunden Menschen "sehr gut".