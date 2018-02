Darin sollen mit Bürgern Ziele, Maßnahmen und Projekte der Stadtentwicklung Herzogenaurachs erarbeitet und konkretisiert werden. Am Donnerstag (22. Februar) ab 19 Uhr (Jugendhaus rabatz) findet die erste Denkwerkstatt statt, die zweite ist am Dienstag, 6. März (gleiche Uhrzeit, gleicher Ort).



Drei Thementische

An drei Thementischen möchten die Organisatoren von der Stadt mit den Teilnehmern diskutieren. Es geht um die Themen Wohnen und Siedlungsentwicklung (1), Freiraum und Mobilität (2) sowie Innenstadtbelebung mit den Unterbereichen Soziales, Bildung, Kultur, Tourismus, Handel und Gastronomie (3).



Es ist beabsichtigt, ein rotierendes Arbeitsformat anzuwenden (Prinzip: World-Café). Dadurch wird laut Pressemitteilung aus dem Amt für Stadtmarketing gewährleistet, dass sich alle Mitwirkenden zu allen Themen mit ihren Positionen einbringen können. Aus den daraus gewonnenen Erkenntnissen soll im Nachgang ein Entwurf zu Strategien für die Stadtentwicklung Herzogenaurachs formuliert werden.



Werdegang

Im Rahmen der Erarbeitung des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes Isek Herzogenaurach 2030 plus hat die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Leipziger Planungsbüro "Büro für urbane Projekte" Ende Januar den Prozess für die Beteiligung der Bürger gestartet. Den Auftakt dafür bildete das erste öffentliche Forum. In dieser Veranstaltung wurden zunächst die Inhalte und die Methodik des Isek sowie erste gewonnene Erkenntnisse vorgestellt. Daneben konnten an diesem Abend erste Meinungen von Bürgern festgehalten werden.



Noch mehr Meinungsbilder wurden in den darauffolgenden Tagen im "Ideen-Amt" gesammelt, welches auf viel Interesse und große Resonanz gestoßen sind. Dieser Ort galt während der drei Tage als Anlaufstelle für am Prozess Interessierte sowie als Annahmestelle für die Ideen der Herzogenauracher Bürger.