Infotag in Höchstadt: Viele Wege führen zum Beruf

Gymnasium und Mittelschule. Zwei Schularten, die mit zwei verschieden Abschlüssen beendet werden. Bei dem einen folgt für die Schüler meist ein Studium, während der andere oft eine Ausbildung nach sich zieht. Doennoch haben sich das Gymnasium Höchstadt und die Ritter-von-Spix-Mittelschule am Samstag zusammengetan, um einen Berufsinformationstag zu veranstalten. In beiden Schulen waren deswegen vom jeweiligen Elternbeirat Aussteller eingeladen worden, die den Schülern ihre späteren Möglichkeiten aufzeigen sollten.

So auch das Unternehmen "Der Beck", das sich in der Mittelschule ansiedelte, da es hauptsächlich Ausbildungsberufe anbietet. Als Bäcker, Konditor, Fachkraft für Lebensmitteltechnik oder in einem Verkaufsberuf kann man sich bei dem Unternehmen ausbilden lassen. Mit Hilfe eines Bewerbungsbogens konnten die Schüler dann mit der Firma ihre Kontakte austauschen, um sich für ein Praktikum zu bewerben. Ralf Ullok, Personalleiter, hoffte vor allem auf die Gewinnung von neuen Auszubildenden. "So viele Fachverkäufer, wie wir brauchen, haben wir gar nicht", erklärt er. Für ihn verlief die Messe positiv.

Ebenfalls positiv war das Fazit von Stabsfeldwebel Martin Erstling, der neben einem Vortrag auch mit einem Stand präsent war. Dort zeigte er mit seinen Kollegen die Möglichkeiten bei der Bundeswehr auf. Sie bietet 50 bis 60 Ausbildungsberufe. Um dafür einen Platz zu bekommen, wird mindestens ein Hauptschulabschluss verlangt. Vorab wird aber in einem Beratungsgespräch noch über Risiken und Möglichkeiten aufgeklärt. Erstling empfiehlt zudem sogenannte Truppenbesuche. Sie sind Praktika, bei denen die Schüler die Gegebenheiten prüfen und in die Berufe hineinschnuppern können.

Während die Mittelschule bereits öfter solch eine Berufsmesse veranstaltet hat, war das Gymnasium zum ersten Mal dabei. Hier hat man vor allem darauf geachtet, dass die Aussteller sowohl Ausbildungsberufe als auch Studienplätze anbieten. "Der Fokus liegt auf dem regionalen Bereich", erklärte Mitorganisator Wolfgang Cayé. Demnach habe man Firmen aus dem direkten Umfeld bevorzugt.

Eine dieser Firmen ist Schaeffler. Neben einer Ausbildung etwa zum Industriekaufmann kann man bei diesem Unternehmen auch dual studieren. Duale Studiengänge bieten Abwechslung zwischen der Universität und dem Betrieb. Was die Studenten an der Uni lernen, können sie im Wechsel nach jeweils drei Monaten praktisch an der Arbeitsstelle ausprobieren. Am Schaeffler-Stand erläuterten einige duale Studenten, dass sie von diesem System überzeugt sind, weil man sich in der Praxisphase selbst aussuchen kann, an welchen Projekten man mitarbeiten möchte.

Ein ähnliches Konzept stellte auch die Firma Proleit vor. Bei einem Verbundstudium durchlaufen die Neulinge eine ganz normale Ausbildung. Gleichzeitig absolvieren sie aber zudem auch noch ein vollwertiges Studium. Das Verbundstudium ist somit eine spezielle Form des dualen Studiums, wie Fachinformatiker Felix Wernecke erklärt. Er und seine Kollegen warben auch für ein Praktikum innerhalb des Unternehmens, das man durch eine Online-Bewerbung erlangen kann. Auch er zeigte sich zufrieden mit der Messe. "Wir sind im Dauergespräch", erzählt er. Ob solch ein Infotag erneut auch am Gymnasium stattfindet, wird allerdings noch geklärt.