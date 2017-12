In Lonnerstadt waren bei der Kälte Heißgetränke gefragt

Trotz Schneefalls machten sich am Sonntag viele Lonnerstadter auf den Weg zum Ortskern, um dem Weihnachtsmarkt einen Besuch abzustatten. Neben Glühwein standen auch wieder exotische Heißgetränke auf der Karte, die bei den kühlen Temparaturen gefragt waren.





"Alles, was man im Winter eben so braucht"



An zahlreichen kleinen Ständen konnten die Besucher trinken, essen und einkaufen. Auch selbst gebackenes Brot und Plätzchen wurden angeboten. Wem es bei dem Schneetreiben trotz des Glühweins zu kalt wurde, konnte sich zudem mit gestrickten Socken eindecken. "Alles, was man im Winter eben so braucht", erklärte Verkäuferin Andrea.



Der Gesangverein Lonnerstadt sang einige Lieder für die Gäste. Auch die Jungen und Mädchen des Kindergartens und der Schule sowie der Posauenenchor hatten einen Auftritt.



Pfarrer Andreas Sauer dankte allen, die zum Gelingen des Marktes beitrugen. Am Samstag hatten rund 20 ehrenamtliche Helfer die Buden aufgebaut. Am Sonntag standen gleichen Leute dann in den Hüttchen, um ihre Waren anzubieten.





"Schön überschaubar"



Doch der Aufwand hatte sich gelohnt. Der Weihnachtsmarkt war sehr gut besucht. Pfarrer Sauer sah vor allem den Standort als ausschlaggebend für den Erfolg. "Die Örtlichkeit ist sehr schön überschaubar", sagte er. Das Brunnenhaus würde den Markt in der Ortsmitte optimal abrunden. Aber auch inhaltliche sei die Veranstaltung "sehr begrüßenswert".



Sauer freute es, dass Vereine, Schulen und Kirchen jedes Jahr gemeinsam an diesem Projekt arbeiten. Er sieht den Weihnachtsmarkt auch als ein "Stück Zusammengehörigkeit im Dorf".