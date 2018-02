In Adelsdorf stauten sich die kleinen Narren

Wehe wenn sie losgelassen! Yedi-Ritter, Frösche, Prinzessinnen, Bienchen, Hexen, Zauberer und sogar Einhörner fanden am vergangenen Sonntag Nachmittag den Weg in Adelsdorfs Aischgrundhalle. Der Kinderfasching - vom SCA ausgerichtet - wird inzwischen schon so gut angenommen, dass es bereits beim Einlass Stau gab. Fast 800 Narren - große wie kleine - strömten unentwegt herbei.



In Laune getanzt

Die Begrüßung vor der großen Polonaise durch den Harlekin Susanne (Plum), der den Nachmittag durchs Programm führte, machte jedermann Lust auf Fasching und Gaudi. Die Kleinsten, die "flotten Bienchen" brummten unter der Leitung von Nanni Höppner gleich zu Beginn über die Bühne. Zum Ententanz und zum Lied vom singenden Känguruh sangen und tanzten sich Kinder und Erwachsene in Faschingslaune. "Ja so a schöner Tag!" passte genau.



Das Faschingsteam mit Nanni (Höppner), Claudia (Ruppert), Marion (Bierlein), Heike (Kowohl) und Erika (Kramer) hatte wieder alle Register gezogen. DJ Lorenz sorgte für den guten Ton und kleine und größere Sportler des SCA zeigten unter Susanne Plum und Claudia Thomas Pyramiden, Handstand mit Überschlag und mehr. Bonbonraketen schossen von der Bühne hernieder und dazwischen bewegten sich die Kids begeistert zur Musik oder tobten ausgelassen durch die Halle. Wehe, wenn sie losgelassen!



Die Tanzschule Center Stage (Christina Faatz-Stone) und das Kursstudio für Fitness, Gesundheit &Tanz "Groove & Move" (Stefanie Ferreira) brachten sich tanzend ein und die SCA-Einradgruppe unter Susanne Plum ließ die Zuschauer staunen. Alle Gruppen bekamen großen, verdienten Applaus.



Tattoos und Erinnerungsfotos

Für leckeres Essen und den Getränkeausschank sorgten wie immer die fleißigen Damen, die alten Herren vom SCA, aber auch die Jugend, und auch die sportlichen Männer brachten sich aktiv mit ein. Wer Lust hatte, konnte sich mit Glitzer-Kinder Tattoos verschönern lassen, Buttons gestalten, basteln und mehr. Es gab sogar die Möglichkeit sich ein Erinnerungsfoto als Andenken mit nach Hause zu nehmen und die Lose bei der Tombola fanden reißend Absatz.



Lorenz Galster, Vorsitzender des SC Adelsdorf, bewachte wie ein Pascha zufrieden den Eingang und verkaufte Tickets. Mit einem großen Parcour endete der erfolgreiche, lustige, bewegte Kinderfasching. "Schade, dass es schon aus ist!", jammerte ein kleiner Frosch zwar erschöpft, aber traurig.