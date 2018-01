Homepage der Fortuna "zieht um"

Vorübergehend nicht erreichbar ist seit einigen Tagen die Homepage der Fortuna Kulturfabrik in Höchstadt. Wer sich beispielsweise am Wochenende über die Online-Ausleihe der Stadtbücherei ein neues Buch auf seinen Tolino laden wollte, hat Pech gehabt. Ebenso nicht erreichbar ist der Internetauftritt von Musikschule und Jugendzentrum.



Der Grund liegt laut Fortuna-Chef Bernd Riehlein an den Umstellungsarbeiten für den gesamten Internetauftritt des Kulturzentrums, die in vollem Gange sind. Die Fortuna-Seite zieht derzeit um und wird in die Homepage der Stadt - hoechstadt.de - integriert. Auf den Fortuna-Auftritt kann dann aber auch weiterhin unter "fortuna-kulturfabrik.de" direkt zugegriffen werden.



Betroffen ist auch die Volkshochschule. Wer bei der VHS aktuell neue Kurse buchen möchte, erreicht die Homepage vorübergehend nur unter "hoechstadt-vhs.de". Der sonst übliche Weg über die Fortuna-Seite funktioniert derzeit nicht. Wann die Umstellungsarbeiten abgeschlossen sein werden, war am Montag nicht zu erfahren.