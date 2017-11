Hoher Sachschaden bei Crash in der Flughafenstraße

Ein 25-jähriger Mann befuhr laut Mitteilung der Polizei am Mittwochmorgen um 7.10 Uhr mit seinem BMW in Herzogenaurach die Straße "Zum Flughafen" in südwestliche Richtung und wollte nach links in die Rathgeberstraße abbiegen. Dabei übersah er allerdings einen entgegenkommenden Fiat, dessen 18-jährige Fahrerin nicht mehr ausweichen konnte und mit der linken Fahrzeugfront in die rechte Frontseite des Unfallverursachers prallte. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden von einem Abschleppunternehmen aus Erlangen abgeholt. Zudem war die Feuerwehr vor Ort, um Betriebsflüssigkeiten abzubinden und die Unfallstelle abzusichern. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 10 000 Euro.