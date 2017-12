Höchstadter werden Weihnachten wieder in St. Georg feiern

Zu einer großen Herausforderung wurden allerdings die kalten Temperaturen, der Wind und der Schneefall am Wochenende für die Musiker zur Umrahmung der "5 nach 5"-Besinnungen, die heuer wegen der Kirchenrenovierung im Freien auf dem Kirchplatz stattfinden. Von der Terrasse des Anwesens Schätzel aus sorgten aber trotzdem sowohl die Band "Trouble X" als auch der Nachwuchs der Höchstadter "Musiggfabrigg" für gute Stimmung, was auch dem aufwendigen Einsatz der Technikgruppe des Gymnasiums Höchstadt zu verdanken war.

Das Publikum belohnte den außergewöhnlichen Einsatz der Jugendlichen mit langanhaltendem Applaus. Die widrigen Witterungsumstände hielten für die Veranstalter völlig überraschend scheinbar niemanden davon ab, auf den Kirchplatz kommen.

Zu einem Publikumsmagneten wurde die Öffnung des Hauptportals der Stadtpfarrkirche am Sonntagabend. Nach den nachdenklichen Worten von Eva Decker-Döring öffnete Dekan Kilian Kemmer das Hauptportal und gewährte "kurz vor knapp" einen Einblick in die Stadtpfarrkirche. Die Vorfreude der zahlreichen Besucher war zu spüren, als der Dekan gleichzeitig verkündete, zu Weihnachten das Gotteshaus wieder zu nutzen.

Fertig wird noch nicht alles sein, "aber wir sind wieder zu Hause". Am Vorabend des vierten Adventssonntages, der heuer mit Heiligabend zusammenfällt, wird der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick das Allerheiligste von der Spitalkirche in die Stadtpfarrkirche übertragen und dadurch die Kirche wieder eröffnen und ihrer Bestimmung übergeben.



Auch ein Esel schaut rein

Für alle, die am Abend des zweiten Advents auf den Kirchplatz kamen, verkleidete sich der Vorsitzende des Heimatvereins, Georg Römer, als St. Nikolaus und verteilte Geschenke. Die schweren Säcke mit den Gaben für Groß und Klein transportierte Janosz, der Esel von Herbert Römer, der auch einen Blick in die Kirche warf. Ob er an Weihnachten an der Krippe stehen würde, wagte Dekan Kemmer zu bezweifeln. Auch in den kommenden Tagen finden die "5 nach 5"-Veranstaltungen am Kirchplatz statt.