Höchstadter Schüler überzeugen mit Notruf-Ampel

Beim Regionalwettbewerb Mittelfranken von "Jugend forscht" bewarben sich heuer 156 findige Köpfe zwischen 9 und 21 Jahren um die zahlreichen Preise und Praktika. "Schüler experimentieren" ist die Juniorensparte des Wettbewerbs. Hier nehmen alle Jungforscher teil, die im Anmeldejahr nicht älter als 14 Jahre sind. So auch die zehn Jahre alte Lugen Alghrawy und ihr Bruder Alryan (zwölf Jahre), die sich mit einem Notruf für behinderte und alte Menschen in der Kategorie "Arbeitswelt" angemeldet haben.

Lugen und Alryan sind vor zwei Jahren mit ihren Eltern und zwei Geschwistern aus dem Kriegsgebiet bei Rakka in Syrien geflohen. In Höchstadt besuchen sie die Ritter-von-Spix-Schule. Mit Erfolg - denn sie lernten in der kurzen Zeit nicht nur fließend Deutsch. Sie haben sich auch noch überlegt, wie man kostengünstig und unkompliziert mit Menschen in Kontakt bleiben kann, deren Wohlergehen einem am Herzen liegt, die aber aufgrund ihres Alters (zu jung, zu alt) oder aufgrund einer Behinderung nicht in der Lage sind, über ein Smartphone eine Nachricht zu verschicken.

Stolz erläutern die Geschwister: "Wir haben in vier Wochen einen Notruf mit drei Tasten in den Farben Grün, Gelb und Rot gebaut. Durch Drücken einer Taste wird über WLan eine Nachricht an eine oder mehrere eingespeicherte Handynummern geschickt. Grün bedeutet ,Mir geht es gut.‘, Gelb ,Ich würde mich über einen baldigen Besuch freuen.‘ und Rot steht für ,Ich brauche dringend Hilfe.‘ Der ganze Aufbau hat rund 50 Euro gekostet." Live demonstriert Lugen das Gerät, das einwandfrei funktioniert. Unterstützung bei ihrem Projekt bekamen die Geschwister von Rainer Kuth aus Höchstadt, ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer, Physiker und Juror bei "Jugend forscht".



Erweiterung mit Blindenschrift

Der Notruf ist im Prototyp ein Plastikgehäuse, der einen sogenannten Raspberry Pi enthält, einen scheckkartengroßen Minicomputer, der das kostenlose Betriebssystem Linux verwendet. Dank einer einfachen Programmierung, einigen weiteren technischen Zutaten und Tasten, die mit einem 3-D-Stift erstellt wurden, wurde daraus ein Ampelsystem für Notrufe.

Alryan und Lugen haben schon weitergedacht: "Die Tasten leuchten, so dass der Notruf rund um die Uhr einsetzbar ist, und man könnte sie sogar noch mit Blindenschrift versehen." Der Jury der Kategorie "Arbeitswelt" war das Projekt von Lugen und Alryan den zweiten Platz wert. Somit haben sie sich wie alle anderen ausgezeichneten Sieger bei "Schüler experimentieren" für den Landeswettbewerb am 16. und 17. April in Dingolfing qualifiziert.