Höchstadter Rocknacht schafft Begegnungen

Während draußen ein Schneesturm tobte, heizten am Freitagabend gleich drei Bands in der Fortuna Kulturfabrik in Höchstadt ein. Die alljährliche Rocknacht stand zwischen Weihnachten und Silvester an. Und die lockte auch heuer wieder viele Musikfreunde nach den Feiertagen aus dem Haus. Rund 300 Besucher waren am Freitag gekommen, um zu den Klängen von Depth Motion, Mac Seven und Faded Glory zu tanzen.

Depth Motion war heuer zum ersten Mal dabei. "Die Band macht sehr viel eigene Sachen", erklärt der Vorsitzende der Musiggfabrigg, Markus Moises. Diese organisiert das Event, das zweimal im Jahr stattfindet. Depth Motion bietet eine bunte Mischung aus eigenen und gecoverten Songs. Meistens werden die aber unplugged gespielt. Extra für die Rocknacht hat die Band aus Höchstadt eine eigene Formation aus sechs Leuten zusammengestellt, die dem Publikum sichtlich gefallen hat.

Bereits zum dritten Mal war hingegen Mac Seven dabei. Mit Liedern wie "Ghostbusters" machten sie mächtig Stimmung beim Höchstadter Publikum, das an diesem Abend viel tanzte.

Doch auch Sitzmöglichkeiten waren für die Musikfans gegeben, um sich zu unterhalten oder den Abend ruhiger zu verbingen. So oder so schafft die Musiggfabrigg mit der Rocknacht einen Platz für Begegnungen. Sie führt Menschen zusammen und sucht neuerdings auch Möglichkeiten, dies auch über die Stadtgrenzen hinaus zu tun. Deshalb arbeiten sie seit kurzem mit der Musikinitiative Herzogenaurach zusammen, um sich gegenseitig auszutauschen und neue Leute für ihre Musik begeistern zu können. "Es war bei uns schon länger die Idee da, unser Netzwerk nach außen zu verbessern", erklärt Moises. Für 2018 plant man auch gemeinsame Projekte. Eines davon war bereits die 16. Höchstadter Rocknacht. Denn die dritte Band an diesem Abend hieß Faded Glory und stammt aus der Musikinitiative Herzogenaurach.

Generell kann die Musiggfabrigg sehr positiv auf das vergangene Jahr zurückblicken. Vor allem das Altstadtfest blieb bei den Musikern in positiver Erinnerung. "Wir haben wieder einen draufgesetzt", schwärmt Moises. Demnach waren noch mehr Leute auf der Bühne, die mit noch mehr Licht und Show in Szene gesetzt wurden. Die Musik gestaltete sich laut Moises heuer etwas härter als sonst. Dem Publikum jedenfalls hat's gefallen.

Auch das Miteinander innerhalb der Musiggfabrigg stimmt, auch wenn die Mitgliederzahl stetig steigt und immer wieder neue Interessierte hinzukommen. "Die Musiggfabrigg steht so gut da wie noch nie", sagt Mitglied Michael Nietsche. "Als Zuschauer kann man das spüren", so der Vorstand weiter.

Mittlerweile sei es nicht mehr so, dass die Musiggfabrigg sich selbst um Zusammenarbeiten mit Bands bemühen müsse, sondern man habe das Glück, dass rund zehn Anfragen pro Jahr eingehen. Das sind meist Bands, die ein gemeinsames Projekt starten wollen.

So auch am 3. Februar 2018. Anlässlich ihres siebten Geburtstages feiern sie erneut in der Fortuna Kulturfabrik. Dann aber mit der Markus-Marr-Bigband, die neben Swing und Pop auch Rock und südamerikanische Rhythmen anbieten wird.