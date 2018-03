Herzogenauracher wählen mit Muffins

Deswegen hat sich Klaus Römmelt vom gleichnamigen Bäckerei-Café am Marktplatz einen "süßen" Wahl-O-Mat einfallen lassen. Der Konditormeister kreierte Mini-Muffins von sechs Parteien.

An der Kuchentheke können Schoko-Angie (Angela Merkel, CDU), Himbeer-Martin (Martin Schulz, SPD), Apfel-Cem (Cem Özdemir, Grüne), Aprikosen-Christian (Christian Lindner, FDP) sowie Johannisbeer-Sarah (Sahra Wagenknecht, Linke) und Blaubeer-Frauke (Frauke Petry, AfD) im Vierer-Pack gekauft werden.

Wie Römmelt erzählt, kommt die Idee bei den Kunden sehr gut an und derzeit liegt Bundeskanzlerin Angelika Merkel wie auch beim TV-Duell vorne. Römmelt meint, es könnte auch am Schokoladenüberzug liegen, für den sich vor allem die jüngsten Kunden interessieren.