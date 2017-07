Herzogenauracher Nordic-Walking-Strecke jetzt beschildert

Bereits vor der Vorstellung der neuen Beschilderung wurde die 4,5 Kilometer lange Nordic-Walking-Strecke in Herzogenaurach rege genutzt. "Die Strecke wird beinahe täglich als Trainingsstrecke von Vereinsmitgliedern der Turnerschaft benutzt", erzählte TSH-Vorsitzender Gerd Ankermann am Start. Auch Bürgermeister German Hacker und Ehrenamtskoordinatorin Katja Heil gaben zu, die Strecke schon mehrfach getestet zu haben.Die TSH war es auch, die im Vorfeld bei der Streckenauswahl beratend tätig war und sich ebenso wie der Bürgermeister bei der Waldkooperation bedankte, die den Dohnwald betreut und die Wege in Ordnung hält. Katja Heil wies darauf hin, dass zur Förderung dieses Breitensports im Rahmen des Integrierten Sportentwicklungsplanes der erste Nordic-Walking-Track in Herzogenaurach in beide Richtungen neu beschildert wurde. Start und Ziel ist der Parkplatz am Ende der Schlaffhäusergasse."Die Mitglieder der Turnerschaft und die meisten anderen Herzogenauracher kennen zwar die Strecke, aber rund um die Stadt sind auch täglich Firmenbesucher und Mitarbeiter unserer Firmen unterwegs, deswegen bieten wir den Service mit der Beschilderung an", erklärte der Bürgermeister am Start. Wie Heil ankündigte, wird der Streckenverlauf auch noch auf Tafeln zu sehen sein, die gerade angefertigt werden, und der Bürgermeister ergänzte, dass es auch eine App geben wird.Somit kann sich jeder selbst und zu jeder Tageszeit auf die Strecke begeben, ohne Mitgliedschaft oder Betreuung durch die TSH. Für alle, die lieber in der Gruppe walken möchten, bietet die Turnerschaft Herzogenaurach wöchentliche Treffs an. Die Walkinggruppe läuft jeden Dienstag um 18.15 Uhr und bei jeder Witterung (außer bei Glatteis und an Feiertagen). Treffpunkt ist der Parkplatz am Turnerheim und es wird eine Stunde gewalkt.Die Übungsleiterin gibt Anfängern und Fortgeschrittenen Anleitung zur richtigen Ausübung dieser Sportart. Außerdem gilt das Prinzip "wir starten gemeinsam und wir kommen gemeinsam zurück", es wird also niemand "abgehängt".Es besteht kein Zwang, an jedem Termin teilzunehmen. Jeder bestimmt selbst, was für ihn am besten ist. Wichtig ist, dass man Spaß am Walken und am sich Bewegen in der freien Natur hat. Die Gelegenheit des Gedankenaustausches unter den Teilnehmern während des Walkens wird auch gerne angenommen.Gerd Ankermann wies noch auf ein besonderes Event im Dohnwald hin, nämlich zum 50-jährigen Bestehen der Laufsportabteilung die 50. Laufsportveranstaltung. Dabei wird aus dem Aurachtallauf der erste Vipa-HerzoRun, der am 27. August stattfindet. Die Strecke verläuft zum Teil auch auf der jetzt eröffneten Nordic-Walking-Strecke der Stadt und auf Flurbereinigungswegen der sogenannten Kreuzweiher und beträgt zehn Kilometer."Wir haben eine flachere, schnellere Streckenführung als in den Vorjahren gewählt", erklärte Ankermann, denn in diesem Jahr finden im Rahmen des Hauptlaufs auch die mittelfränkischen Meisterschaften für alle Altersklassen statt. Wer sich auf den Wettkampf vorbereiten möchte, ist zu einem kostenlosen Probetraining bei der TSH eingeladen. Immer Dienstag und Donnerstag um 18.30 Uhr auf dem Sportplatz geht's los. Alle Informationen dazu gibt die Laufsportabteilung der Turnerschaft Herzogenaurach unter laufsport.tsherzogenaurach.de.