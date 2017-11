Herzogenaurach: Feuerwehr muss Pferd aus einem Graben retten

dpa



Einsatzkräfte mussten mit einem Kran anrücken, um Hengst "Champ" aus seiner misslichen Lage zu befreien. Eine herbeigerufene Tierärztin beruhigte zuvor das Pferd, wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr am Freitag mitteilte.Bei einem Ausritt auf einem Feldweg war der Hengst am Donnerstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache erschrocken und in den Graben gefallen. Die Reiterin konnte gerade noch rechtzeitig abspringen. Sie alarmierte die Feuerwehr, da sich "Champ" nicht aus eigener Kraft aufrappeln konnte.Insgesamt waren rund 30 Feuerwehrleute im Einsatz.