Herzogenaurach als Reiseziel für Gäste aus Israel

Die Stadt war zum zweiten Mal das Ziel einer israelischen Reisegruppe aus Tel Aviv. Aufgrund einer Kooperation mit dem Albrecht Dürer Flughafen waren schon vor einer Woche Pressevertreter der zweitgrößten Israels zu Gast in der Aurachstadt.



Ziel dieser ersten Kooperation ist es, dass Teilnehmer in ihrem Heimatland in den diversen Medien über ihren Trip und den ersten Erfahrungen berichten. So soll die Aufmerksamkeit auf Franken als Ziel gerichtet werden. Bei dem jetzigen, zweiten Trip waren Mitarbeiter von Reisebüros und Hoteliers aus Tel Aviv an Bord von Germania.



Der Nürnberger Airport und die Fluglinie Germania wollen damit für Franken werben und den israelischen Reisebüros die Möglichkeit bieten, selbst Routen zusammenzustellen. Wie Bettina Geier-Hildel vom Stadtmarketing erklärte ist es wünschenswert, dass bei den Flügen von Tel Aviv und den Routen "Nürnberg und Umgebung" auch Herzogenaurach als eines der Ziele mit eingebunden wird. Für die Tourist Information der Stadt Herzogenaurach ist das eine weitere Maßnahme, um strategische Kooperationen mit touristischen Partnern in der Region aufzubauen.



"Wichtig ist uns, dass eine solche Gruppe von Herzogenauracher Botschaftern begleitet wird und dabei sind unsere Gästeführer wichtige Partner", erklärte Geier-Hildel. So sollen die Gäste für die Stadt begeistert werden die dann als Multiplikatoren, überzeugt werden, dass auch ein Innenstadtbesuch in Herzogenaurach mehr als lohnenswert ist.



So staunten die israelischen Gäste insbesondere über die Fachwerkhäuser in der Innenstadt, die ihnen von Gästeführer Dieter Hagen gezeigt wurden. Davon werden die Gäste bis zu ihrer Abreise am 3. Dezember noch einige sehen, denn weitere Ziele bei diesem Trip sind Nürnberg und Rothenburg sowie Bayreuth. Wie Geier-Hildel erwähnte, war Herzogenaurach. In Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Franken schon ab und an Ziel auf Pressereisen durch Franken.



Weltkulturerbe

Aber auch umgekehrt ist die zweitgrößte Stadt Israels, direkt am Mittelmeer gelegen, das ideale Ziel für einen Städtetrip. Der 14 Kilometer lange Sandstrand, die bezaubernde Altstadt und die kleinen Gassen sind einen Besuch wert. Über 4000 in den 1930er Jahren im Bauhausstil erbaute Gebäude in Tel Aviv zählen zum UNESCO-Weltkulturerbe "Weiße Stadt".



Tel Aviv ist zudem für seine Partyszene bekannt und gilt als Stadt der Bars, Clubs und Kneipen. Vom Albrecht Dürer Airport Nürnberg fliegen die grün-weißen Flugzeuge mit Full-Service-Angebot an Bord ab sofort immer montags und donnerstags in die Stadt am Meer.



Außerdem sehen die Wirtschaftsverbände der Metropolregion in der neuen Flugverbindung Chancen für den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen, insbesondere im IT- und High Tech-Sektor: "Israel gilt heute als das zweite "Silicon Valley." Mit dem neuen Direktflug rückt es näher an die Metropolregion Nürnberg heran. Das gibt zum Beispiel IT-Gründern aus der Region und aus Israel neue Chancen, sich zu vernetzen. Das Interesse der IT-Gründerszene aus Israel an Kontakten und Kooperationen in die Metropolregion Nürnberg ist groß. Mit dem neuen Flugangebot verbinden deshalb Tourismus- und Wirtschaftsverbände hohe Erwartungen an einen gegenseitigen Austausch. Die Strecke wird nach der aktuell eröffneten Wintersaison auch in der kommenden Sommersaison geflogen.