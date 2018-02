Valentinstag ist doch erst heute. In Höchstadt aber flogen schon gestern die Blumen durch die Luft: beim großen Gaudiwurm durch die Innenstadt. Nicht nur Plastikblumen - auch Bonbons und Gummibärchen fanden dankbare Abnehmer, die wie gewohnt zahlreich am Straßenrand standen.

31 Gruppen waren heuer dabei, viel Musik und auch ein Schwung tierischer Begleiter: Die Reitergruppe Schwanitz hatte neun Ponys mitgebracht. Doch im Mittelpunkt der Botschaften, die die Wägen und Transparente vermittelten, stand das neue Hauptstraßenmobiliar in Rostoptik.



ASV-Damen: "Wir rosten nicht!"

"Wer hier rastet, der rostet", fand die SPD und sprach gar von einem Schrottplatz Höchstadt. Auf die elegante Art schlugen die Hexen der Freiwilligen Feuerwehr Medbach-Kieferndorf vor, das Problem mit den Rostflecken auf dem hellen Pflaster zu lösen: einfach weghexen. Die ASV-Ladys stellten fest: "Höchstadt rostet - wir nicht!"

Was Smobies sind, erklärten die DPSG-Pfadfinder: "Immer wenn ein Kind vorm Smartphone sitzt, stirbt irgendwo ein Abenteuer."

Farbenfroh war der Zug, mit bunten Kostümen und bunten Perücken. Wagemutig zeigten sich die Hexen der FFW Medbach-Kieferndorf: Zwei von ihnen baumelten am hochgefahrenen Frontlader um die Wette. Auf dem Markplatz ging die Party noch weiter zur Musik von Wendengugge. Bei Bratwürsten, Fischbrötchen, Bier und Glühwein blieben keine Wünsche offen.





Wer lief mit beim Gaudiwurm?

Folgende Gruppen wirkten beim Faschingszug mit:

Spielmannszug Höchstadt, Reitergruppe Schwanitz, Prinzenpaar, Kinderhort Regenbogen, Jugendarbeit Höchstadt, Stadtkapelle Höchstadt, Obst- und Gartenbauverein und Junges Gemüse, ESC Höchstadt, Wanderfreunde Höchstadt, Kindergarten St. Hedwig, Wendengugge, HEC und Höchstadter Eishockeyfreunde, FFW Medbach-Kieferndorf, Höchstadter Musketiere, Ritter-von-Spix-Schule, Kindergarten Matthias-Claudius, Brennholz Köberlein, Paul-Gerhardt-Kindergarten, Kellerbergverein, Sportkegelclub Höchstadt, Zentbechhofener Blasmusik, ASV Höchstadt Jugendfußball, ASV Höchstadt Damengymnastik, DPSG Pfadfinder Höchstadt, SPD Ortsverein Höchstadt, FFW Sterpersdorf, Helgas Schuhladen, Team Riegler, Josef Lenz