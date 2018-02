Helau-Rufe und Stoßgebete in Höchstadt

Höchstadt Helau! Landkreis Helau! Tanzmariechen, Büttenredner, Schunkelrunden und Showtanz erlebten die mehr als 500 Senioren beim 15. Landkreis-Seniorenfasching in der Aischtalhalle in Höchstadt am vergangenen Mittwochnachmittag.



Gastgeber Landrat Alexander Tritthart (CSU) begrüßte auch im Namen der Seniorenbeauftragten des Landkreises, Anna Maria Preller, die zum Teil sehr schön maskierten und gut gelaunten Senioren aus dem ganzen Landkreis. Das Duo "Frankenexpress", Andy und Markus Weiß, moderierte neben musikalischen Einlagen gekonnt und kurzweilig den Nachmittag.



Prinzenpaar und fliegende Drachen

Die SEKU-Narren mit dem Prinzenpaar, der Jugendpräsidentin Lara und den Cheerlys als quirlige Hexen, die Blummazupfer aus Weisendorf, die Grünholzgarde und das Tanzmariechen vom KC Röttenbach wirkten mit und die Junioren des KC Herzogenaurach flogen als Drachen über die Bühne.



Trampel als Fleischereiverkäuferin versuchte vergebens dem Schnösel fränkische Fleisch- und Wurstspezialitäten schmackhaft zu machen. Hans Häfner stand in der Bütt als der lustige Franke und Tatjana Petsch von den Blummazupfern erzählte von ihrem eitlen Papa.



Für die passende Musik sorgte zu Beginn Jochen Barnickel, und besondere Stimmung kam im Saal auf, als Lisa Marie und Josef Holzmann, die beiden musikalischen Aushängeschilder Röttenbachs, auf der Bühne standen. Der Chor der Ritter-von-Spix-Schule - 60 Sänger - unter der Leitung von Caroline Bora, am E-Piano Michael Ulbrich, gab Songs aus dem Musical "König der Löwen" zum Besten.



Natürlich ließ es sich der Landrat selbst auch nicht nehmen, zusammen mit seiner Stellvertreterin Gabriele Klaußner (CSU), in die Bütt zu steigen. Er musste diesmal viele Stoßgebete zum Himmel schicken. Man denke nur an die Bundestagswahl und die bevorstehende Landtagswahl!



Schüler kellnerten in Blau

Für Bewirtung hatte wie immer der TSV Höchstadt mit Kuchen, Torten, belegten Brötchen und Getränken gesorgt, und die Gäste wurden von 40 Schülern der Ritter-von-Spix-Schule - alles Freiwillige von der 8. bis zur 10. Klasse in blauen Shirts - freundlich und eifrig bedient.

Vor dem Finale wirbelte noch die Landkreisgarde über die Bühne, ein Zusammenschluss aus je fünf Tänzern der vier Karnevalsclubs.



Unter den Gästen fand man auch viele Bürgermeister, Stadt- und Kreisräte, die beileibe noch nicht zur älteren Generation zählen. Sie genossen wie ihre Senioren den närrischen Nachmittag und die tolle Faschingsgaudi und alle Mitwirkenden und auch die vielen Helfer hatten den großen närrischen Applaus redlich verdient. Höchstadt Helau! Franken Helau!