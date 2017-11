Heimatvereinschef kritisiert Stadt: "Wenig historisches Interesse"

Auch wenn der Stadtrat mehrheitlich bereits beschlossen hat, seine historische Stiftung aufzulösen, gibt es dennoch weiterhin Gegenwind. Zum einen haben jetzt zwei Stadträte der CSU in einer Stellungnahme erneut ihr Unverständnis geäußert, zum anderen hat der Vorsitzende des Heimatvereins enttäuscht reagiert. In einem Brief an Bürgermeister German Hacker (SPD) drückt Klaus-Peter Gäbelein sein Bedauern aus.



Vor allem sei er negativ überrascht darüber, "wie wenig historisches Interesse und Verständnis im Stadtrat" vorhanden sei. Das sei auch die Meinung der gesamten Vorstandschaft des über 700 Mitglieder umfassenden Vereins. Gäbelein schickt zwei Fragen hinterher: "Haben Sie bei Ihrer Entscheidung auch an das Vermächtnis unserer Vorfahren gedacht? Sind wir nicht verantwortlich, deren Entscheidungen zu achten und ihre Beschlüsse zu bewahren?"



Der gleichen Ansicht sind nach wie vor die CSU-Stadträte Franz-Josef Lang und Stephan Wirth, beides Anlieger der Hauptstraße und Angehörige eingesessener Herzogenauracher Familien. Das "gewollte Aus" für die Stiftung wäre nicht nötig gewesen, außerdem sei eine 500 Jahre währende Tradition auch Verpflichtung, sagte Lang.



Schaler Beigeschmack

In einer schriftlichen Stellungnahme beziehen sich die Stadträte auch auf einen Antrag der SPD-Fraktion, die eine ambulante Wohngemeinschaft wünscht. Wohlgemerkt nach der Stiftungsauflösung. Diese "sicherlich gute Maßnahme" hätte aber genau den Sinn dieser Stiftung beinhaltet, sagt Lang. Für die beiden Schreiber hat der Beschluss der zwei Fraktionen SPD und Grünen einen schalen Beigeschmack. Tief enttäuscht sei man besonders von den Grünen. "Mit etwas gutem Willen hätte man das Projekt in die Stiftung einfügen können", meint Lang.



Den Hinweis, dass für so eine Wohngemeinschaft sogar schon ein Grundstück vorhanden sei, das früher im Besitz der Stiftung war, hat Bürgermeister Hacker inzwischen entkräftet. Es gebe in den dem wohl gemeinten neuen Wohngebiet in der Reuth kein Stiftungsgrundstück. Lediglich ein paar hundert Meter weiter befinde sich ein Acker der Stiftung, der aber keinen annähernden Wert habe und auch kein Baugebiet werde.



Auch auf den Brief von Klaus-Peter Gäbelein hat Hacker geantwortet, und das schriftlich und ausführlich. Darin verweist der Bürgermeister darauf, dass die Geschichte der Pfründnerhospital, Seel- und Siechhausstiftung "in jedem Fall fest und für alle Zeit" zur Stadtgeschichte gehöre. Die Stiftung wäre aber seit Jahrzehnten zahlungsunfähig, wenn die Stadt nicht immer finanziell eingesprungen wäre. Auch nach der Auflösung bleibe der Stiftungszweck erhalten und an das Vermächtnis der Vorfahren werde immer in angemessener Weise erinnert, schreibt Hacker in seinem Antwortschreiben, das der Redaktion vorliegt.



Die Enttäuschung des Heimatvereins-Vorsitzenden kann das aber nicht besänftigen. Er erinnert an Zeiten, da der Heimatverein bei wichtigen Entscheidungen eingebunden gewesen sei, wenn diese das Stadtbild oder bauliche Veränderungen in der Stadt betrafen. Leider sei das in den letzten Wahlperioden nicht mehr der Fall.



Gäbelein bescheinigte: "Der Verein ist weiterhin bereit, zu beraten oder Vorschläge einzubringen". Und weiter: "Wir befürchten jedoch, dass hierzu die Meinung von Heimatfreunden nicht gewünscht wird. Unsere Bitte, die Auflösung der genannten Stiftung noch einmal zu überdenken, wird wohl - wie viele gut gemeinte Ratschläge - im Sande verlaufen!"